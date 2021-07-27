قصور الثقافة تواصل احتفالاتها بثورة 23 يوليو بالمنيا

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة الإحتفال بثورة 23 يوليو، من خلال فرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل.

حيث نظمت المواقع الثقافية العديد من الورش الفنية المتنوعة، فقدم بيت ثقافة أبو جرج ورشة فنية عن ثورة 23 يوليو، كما قدم بيت ثقافة جاهين ورشة فنية لتعليم كيفية التلوين بألوان الجواش ورسم تأميم قناة السويس والتعبير عن فرحه الشعب، وعقدت نفس الورشة ببيت ثقافة بنى مزار، وقصر ثقافة مغاغة، بجانب عرض فيلم سينما للأطفال بعنوان "رسالة" بمكتبة إبوان الثقافية، بينما نظم قصر ثقافة ملوى ورشة فنية تصميم العرائس من الورق الكانسون الملون .

أعد بيت ثقافة ديرمواس ورشة حكى وقراءة في كتاب بعنوان "عائشة العالمة" تأليف محمد احمد برانق، يتناول الكتاب حياة أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق ودورها في الدعوة الإسلامية وفي نقل الكثير من أمور الدين وسنة الرسول (ص)، وقدم بيت ثقافة صندفا نتاج الورشة الفنية احتفالا بعيد الأضحى المبارك مع الأطفال.