انتظرها المستخدمون طوبلا.. واتسآب يستعد لإطلاق ميزة خرافية لـ آيفون وأندرويد

انتظرها المستخدمون لسنوات

يستعد تطبيق الدردشة الأشهر فى العالم واتسآب لإطلاق واحدة من أفضل وأهم ميزاته خلال العام العام الحالي، وهي ميزة نقل الدردشة والصور من هواتف آيفون إلى هواتف أندرويد والعكس، وهي الميزة التي انتظرها مستخدمو واتسآب لسنوات.

وحسب موقع 9to5Google فإن آخر التقارير قد كشفت أن تطبيق واتسآب يستعد لإطلاق ميزة نقل الدردشة من هواتف آيفون إلى هواتف أندرويد والعكس، من خلال تطوير ميزة Data Restore Tool التي ستقوم بمهمة نقل البيانات بين الهواتف.

وستقوم ميزة Data Restore Tool بنسخ الملفات والصور والدردشات والفيديوهات من هواتف آيفون إلى هواتف أندرويد والعكس، حيث توجد الميزة حاليا في آخر إصدار تجريبي لواتسآب.



وفقا للموقع فإن هناك عدد من الخبراء قد استطاعوا اكتشاف وجود عدد من البرمجيات والآليات التي تعمل بها ميزة نقل البيانات Data Restore Tool في تطبيق واتسآب، الأمر الذي يؤكد إطلاقها للمستخدمين خلال أسابيع قليلة.



ويعتبر أحد أكبر أوجه القصور في تطبيق واتسآب هو أنه يمكنك فقط الوصول إلى رسائلك على هاتف ذكي واحد في كل مرة، بمعنى أنك تستطيع نقل بياناتك من هاتف أندرويد لآخر ، أو من آيفون لآخر.



وتلقت ميزة نقل البيانات في واتسآب تحديثا جديدا في الإصدار التجريبي 1.0.382048734 في واتسآب، ومن المقرر ان تكون ميزة تاريخية لجميع مستخدمي واتسآب على هواتف آيفون وأندرويد .

