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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

2.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي .. اليوم

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 2.2 مليار درهم .

وشهدت الدائرة تسجيل 220 مبايعة بقيمة 431.03 مليون درهم منها 19 مبايعة للأراضي بقيمة 76.7 مليون درهم و201 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 354.33 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 17 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى تلتها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة ورسان الرابعة تلتها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الأولى.

وتصدرت منطقة ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم وتلتها منطقة جميرا الأولى بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 36 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الثالثة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 6 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 14 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة برج خليفة وأخيراً مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 53 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 77 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.73 مليار درهم منها 14 رهن أراض بقيمة 18.93 مليون درهم و 85 رهن فلل وشقق بقيمة 1.71 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة مليار درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 105 ملايين درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 7 هبات بقيمة 37.92 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 32 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة مليوني درهم.

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