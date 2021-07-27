سيد درويش يواصل ليالي عرضه يومياً علي مسرح البالون

يواصل البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وإشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، ورئاسة المخرج عادل عبده رئيس البيت، تقديم العرض المسرحي "سيد درويش" يوميا في التاسعة والنصف مساء علي مسرح البالون بالعجوزة مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية، وذلك ضمن خطة البيت للموسم الصيفي الحالي 2021،

يروي العرض أهم المحطات الرئيسية في حياة الموسيقار سيد درويش، وهو من إنتاج فرقة أنغام الشباب بإدارة الفنان القدير ماهر عبيد.





البطولة للفنانين "محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، سامي عوض الله (غناء)، جمال ترك، أشرف عبد العزيز، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى، علاء الحريري، ياسر الرفاعي " وكوكبة أخرى من الفنانين .

ديكور محمد عبد الرازق، ملابس د.نجلاء الفقي، توزيع موسيقي حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة أبو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، مخرج منفذ : وليد سعد ود.طارق دياب، مساعدو الإخراج : إيناس الشريف،تامر عثمان، محمد العدل، مدير الإنتاج أمل حبيب ، تأليف السيد إبراهيم، إخراج أشرف عزب .