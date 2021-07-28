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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: الألوان الحقيقية

صدى البلد

 

بمرور الوقت في عالم لا انتمي اليه 
لم اعد اعير أي اهتمام للأفكار 
ولا أتوقف كثيرا أمام التجارب 
نعم بعض البشر تحمل نبره صوتهم قصة 
ولكني مللت الاستماع 
بعضا منهم عيونهم كالمرآة تعكس تجاربهم 
ولكني لم اعد اهوي أطاله النظر
اكتفي بدروس الحياة التي تعلمتها 
وعدد من القيم التي استوعبتها
اثناء نشأتي

في عالم لا انتمي اليه
استغرق الأمر مني الكثير من الوقت
لاكتشاف الذئاب تحت ملابس الحملان 
واستغرق الأمر بعضا من الوقت
لتختفي من وجهي الي الأبد 
علامات الدهشة المصاحبة لسقوط الأقنعة
ضاقت قدرتي علي التأقلم وقبول الأمر الواقع 
ولم اعد انتظر بفارغ الصبر 
رياح التغيير العاتية

بمرور الوقت 
لم اعد ابالغ في التفكير والتحليل 
تيقنت ان المبالغه لم تكن أبداً هي الحل 
وان العبء الذاتي الذي فرضته علي نفسي لسنوات طويله
لم يخفف من الأمر شئ

الان 
ابحث فقط داخل النفوس عن الضمير 
اتطلع لرؤية بوصله تتجه نحو الصواب 
ورؤية مشاعر الذنب عند الخطأ
الان 
ابحث فقط عن الهدوء 
وأتطلع لساعات  من الصمت 
وسط ضوضاء الألوان الزائفة

وعندما أواجه الصعوبات ولا تسير أموري كما ينبغي 
تبقي تلك اللحظات العابرة والساعات الطويلة التي أشاركها 
تبقي تلك الألوان الحقيقية التي رأيتها واحببتها 
لعدد محدود من البشر

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