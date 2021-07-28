محمود البسيوني يكتب: الألوان الحقيقية

بمرور الوقت في عالم لا انتمي اليه
لم اعد اعير أي اهتمام للأفكار
ولا أتوقف كثيرا أمام التجارب
نعم بعض البشر تحمل نبره صوتهم قصة
ولكني مللت الاستماع
بعضا منهم عيونهم كالمرآة تعكس تجاربهم
ولكني لم اعد اهوي أطاله النظر
اكتفي بدروس الحياة التي تعلمتها
وعدد من القيم التي استوعبتها
اثناء نشأتي
في عالم لا انتمي اليه
استغرق الأمر مني الكثير من الوقت
لاكتشاف الذئاب تحت ملابس الحملان
واستغرق الأمر بعضا من الوقت
لتختفي من وجهي الي الأبد
علامات الدهشة المصاحبة لسقوط الأقنعة
ضاقت قدرتي علي التأقلم وقبول الأمر الواقع
ولم اعد انتظر بفارغ الصبر
رياح التغيير العاتية
بمرور الوقت
لم اعد ابالغ في التفكير والتحليل
تيقنت ان المبالغه لم تكن أبداً هي الحل
وان العبء الذاتي الذي فرضته علي نفسي لسنوات طويله
لم يخفف من الأمر شئ
الان
ابحث فقط داخل النفوس عن الضمير
اتطلع لرؤية بوصله تتجه نحو الصواب
ورؤية مشاعر الذنب عند الخطأ
الان
ابحث فقط عن الهدوء
وأتطلع لساعات من الصمت
وسط ضوضاء الألوان الزائفة
وعندما أواجه الصعوبات ولا تسير أموري كما ينبغي
تبقي تلك اللحظات العابرة والساعات الطويلة التي أشاركها
تبقي تلك الألوان الحقيقية التي رأيتها واحببتها
لعدد محدود من البشر