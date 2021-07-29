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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إحياء الجذور.. رئيس الوزراء اليوناني يستقبل الوفد الشبابي المصري القبرصي

الشباب المصري واليوناني
الشباب المصري واليوناني والقبرصي

في إطار فاعليات النسخة الرابعة والشبابية من المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور NOSTOS"، استقبل  كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني، وفد الشباب المصري واليوناني والقبرصي بقصر ماكسيموس خلال زيارتهم الحالية إلى اليونان، وذلك بحضور  كوستاس فلاسيس، نائب وزير الخارجية اليوناني، فوتيس فوتيو، المفوض الرئاسي لشئون القبارصة المغتربين.

رئيس الوزراء اليوناني وأعرب عن سعادته بزيارتهم إلى البلاد، مؤكدًا على ضرورة التمسك بالجذور لدى شعوب الدول الثلاث لأن الحفاظ على الثقافة والهوية هو السبيل إلى الاتحاد والقوة والسيادة.

وتابع رئيس الوزراء اليوناني في حديثه مع الوفد: "إن العلاقات بين الدول الثلاث في مستوى ممتاز ووثيقة للغاية، ولابد أن نكون قادرين على تعزيز الروابط فيما بيننا على كافة المستويات وخاصة بالنسبة لجيل الشباب"، مشيدًا بالزيارة التي أجروها مؤخرًا إلى مصر وبنتائجها المثمرة في سبيل تقوية وتدعيم العلاقات.

رئيس الوزراء اليوناني إحياء الجذور NOSTOS وزير الخارجية اليوناني القبارصة المغتربين

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