إحياء الجذور.. رئيس الوزراء اليوناني يستقبل الوفد الشبابي المصري القبرصي

في إطار فاعليات النسخة الرابعة والشبابية من المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور NOSTOS"، استقبل كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني، وفد الشباب المصري واليوناني والقبرصي بقصر ماكسيموس خلال زيارتهم الحالية إلى اليونان، وذلك بحضور كوستاس فلاسيس، نائب وزير الخارجية اليوناني، فوتيس فوتيو، المفوض الرئاسي لشئون القبارصة المغتربين.

رئيس الوزراء اليوناني وأعرب عن سعادته بزيارتهم إلى البلاد، مؤكدًا على ضرورة التمسك بالجذور لدى شعوب الدول الثلاث لأن الحفاظ على الثقافة والهوية هو السبيل إلى الاتحاد والقوة والسيادة.

وتابع رئيس الوزراء اليوناني في حديثه مع الوفد: "إن العلاقات بين الدول الثلاث في مستوى ممتاز ووثيقة للغاية، ولابد أن نكون قادرين على تعزيز الروابط فيما بيننا على كافة المستويات وخاصة بالنسبة لجيل الشباب"، مشيدًا بالزيارة التي أجروها مؤخرًا إلى مصر وبنتائجها المثمرة في سبيل تقوية وتدعيم العلاقات.