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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

والد طفلة مصابة بضمور شوكي: انقذوا بنتي من الموت قبل ما تحصل اختها.. فيديو

صدى البلد

مرض ضمور النخاع الشوكي، هو خلل وراثي، يظهر بصورة ضعف وضمور العضلات الدّانية بشكل مماثل، في أعقاب تدمير خلايا القرن الأمامي للنّخاع، وضمور النّوى الحركية في الحالات الصعبة.

رصدت عدسة صدى البلد حالة الطفلة سدرة محمد حلمي صاحبة العامين وشهرين ولا تسطيع الحركة.

قال محمد حلمي والدة الطفلة سدرة، إن ابنته مريضة بضمور شوكي عضلي ولم تلتحق بمبادرة الرئيس لمعالجة الأطفال مرضى الضمور الشوكي الأقل من عامين، موجها الشكر للرئيس علي هذه المبادرة الطيبة.

وأضاف: “تحدث لأبنائنا مضاعفات كثيرة خلال العام الواحد ولا يمكن السيطرة على المرض الذي يشل حركة الطفل، لأنه لايستطيع الحركة أو الوقوف على قدميه وكما أن يديه تتوقف عن الحركة، بالإضافة إلى عدم قدرة المريض على رفع الرقبة مما يتسبب له في ألم نفسي بالإضافة إلى الألم الجسدي”.

وأوضح أن دور البرد العادي يمكن أن يتسبب في حجز المريض في العناية المركزة لأن الرئة والعضلات ضعيفة ويحتاج إلى علاج طبيعي بصفة دورية لعدم تيبس العضلات، مشيرًا إلى أنه كان لديه بنت أخرى توفاها الله عند سن ١٢ عاما وكانت تعاني من نفس المرض بعد أن تم وضعها على جهاز التنفس الصناعي لمدة ٥ أعوام.

وناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة توفير دواء الشرب للمرضى الأكبر من سن عامين واستكمال المبادرة مع هذه الفئة من المرضى لعلاج ابنته قبل أن يكون مصيرها مثل مصير اختها الكبرى والتي توفاها الله من عدة أشهر.

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ضمور النخاع الشوكي ضمور العضلات صدى البلد

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