إقبال كثيف للاشتراك في عضوية الأهلي

عقدت لجنة العضوية بالأهلي اجتماعًا، اليوم الأحد، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، وذلك ‏بمقر النادي بالجزيرة، مع الراغبين في الحصول على عضوية الأهلي سواء العضوية العامة أو عضوية فرعي الشيخ زايد والتجمع.

واستقبل طارق قنديل الراغبين في الحصول على عضوية الأهلي، وذلك وسط إجراءات احترازية، في ‏ضوء الإقبال الكبير للحصول على العضوية، التي تزامنت مع الطفرة ‏الإنشائية الكبرى التي يشهدها الأهلي في كافة فروعه والخدمات التي يقدمها النادي لأعضائه.‏

شهدت جلسة اليوم إقبالًا كبيرًا من الراغبين في الحصول على عضوية فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس، بعد قطع ‏خطوة كبيرة في المخطط الإنشائي وفقًا للمراحل الزمنية المقررة له، الذي يتم العمل به ‏على قدم وساق وفقًا لتوجيهات مجلس الإدارة.‏

ويحتوي فرع التجمع على ملاعب كرة طائرة وملاعب كرة سلة ‏وكرة يد وملاعب خماسي نجيل صناعي وملاعب تنس، وجميع عناصر التشطيب معتمدة ‏من الاتحاد الدولي لكل لعبة.

وتم مراعاة أن تكون الملاعب في منطقة واحدة مع وجود غرف الملابس «رجال وسيدات»، ‏لجميع الفرق وقريبة من الملاعب.

كما توجد منطقة خاصة بأكاديمية كرة القدم، تشتمل على ملعبي كرة من النجيل الصناعي من ‏الملاعب الكبيرة وغرف الملابس للاعبين والمدربين، إلى جانب المناطق الخاصة بالخدمات، ‏ومجمع حمام السباحة وغيرها من المشاريع الإنشائية المهمة التي تخدم الأعضاء.‏

وتتواكب إنشاءات فرع التجمع مع الطفرة الهائلة في المقر الرئيسي بالجزيرة، وفرع الشيخ ‏زايد ومدينة نصر، وما تشهده هذه المرحلة من عمل متواصل لإنجاز المشاريع المهمة التي ‏تخدم أعضاء النادي.‏



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