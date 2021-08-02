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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النشرة الاقتصادية...مصر و السعودية يقودان الإرتفاعات فى البورصات العربية ..تداول الصور الأولى للعملات البلاستيكية ..إحدى شركات السجائر الأجنبية تعلن زيادة أسعارها

اول ظهور للعملة البلاستيكية
اول ظهور للعملة البلاستيكية

يستعرض موقع صدى البلد الاخبارى أبرز الأخبار الاقتصادية مساء اليوم الأحد وتأتى فى مقدمتها ، رصد لأداء  البورصات العربية أول أغسطس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم يكشف تفاصيل أكبر حركة ترقيات فى مصر ،بريتش أمريكان توباكو تلعن زيادة أسعار منتجاتها من السجائر ، تداول الصور الأولى للعملات البلاستيكية المتوقع إصدارها نوفمبر المقبل 

البورصات العربية أول أغسطس..مصر والسعودية تقودان الارتفاعات..وتراجع قي قطر والكويت والعراق والبحرين

شهد أداء البورصات العربية والخليجية، ارتفاعا جماعيا في أغلب أسواق المال خلال تعاملات اليوم الأحد 1 أغسطس 2021، في مستهل تعاملات الأسبوع والشهر، حيث ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية والسعودية والفلسطينية ومسقط فيما تراجعت  بورصات البحرين وقطر والكويت والعراق والأردن.

رئيس الجهاز المركزي للتنظيم يكشف تفاصيل أكبر حركة ترقيات فى مصر

قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن قرار ترقية الموظفين يسري على جميع موظفي قانون الخدمة المدنية الحكوميين، والذين يعملون أيضًا بالهيئات التي تخضع للوائح خاصة، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين من القرار يتعدى 800 ألف موظف

القائمة الكاملة لـ أسعار السجائر بعد زيادتها اليوم

أعلنت شركة “بريتش أمريكان توباكو” الأحد، الأول من أغسطس 2021، عن زيادة أسعار السجائر المنتجة عبرها، بقيمة جنيه واحد في العلبة الواحدة، وفقا لنشرة أرسلتها الشركة إلي كبار التجار والموزعين صباح اليوم.

ننشر أول صور للعملات البلاستيكية الجديدة فئة 10 و20 جنيها
 

ينشر موقع صدى البلد أول صور لفئة 10 جنيهات و 20 جنيها البلاستيكية الجديدة المقرر إصدارها فى نوفمبر المقبل، من المطبعة الجديدة للبنك المركزى المصرى، بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث سيتم طباعة فئات النقد المصرية فئة 10 جنيهات و20 جنيها من مادة البوليمر المعروفة إعلاميا بـ"النقود البلاستيكية.


مطالبات لهيئة التنمية الصناعية بعدم الاستجابة لضغوط شركات السجائر| تفاصيل

طالبت بعض شركات السجائر  الأجنبية العاملة في السوق المصري هيئة التنمية الصناعية بمد الموعد الزمني المحدد لتلقى العروض الفنية والمالية للمشاركة في المزايدة التي  عقدتها الهيئة  لطرح رخصة جديدة لتصنيع السجائر، والتي كان محدد لها أول أغسطس الجاري.

البورصات العربية العملة البلاستيكية السجائر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة العملة

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