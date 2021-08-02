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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أولمبياد طوكيو.. مصطفى الجمل يودع منافسات رمي المطرقة

صدى البلد

ودع مصطفى الجمل لاعب منتخب مصر لألعاب القوي منافسات رمي المطرقة، والتي تأتي ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 8 أغسطس المقبل.

واحتل الجمل المركز ال11 في التصفية الثانية والمركز ال23 في التصفية العامة برقم 72.76 في منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ويخرج من المنافسات.


وجاءت أرقام رميات مصطفى الجمل في المحاولة الأولى حقق رقم 72.13 وفي المحاولة الثانية 72.76 وفي المحاولة الثالثة 71.85 ليودع المنافسات من التصفيات.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبًا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبًا و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعبًا ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وابتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا ولاعبة.

ونجح بطلا التايكوندو المصري سيف عيسى وهداية ملاك في التتويج بميداليتين برونزيتين في أولمبياد طوكيو2020، ليستحقا الحصول على مكافأة الفوز بالميدالية البرونزية التي رصدتها وزارة الشباب والرياضة في لائحة خاصة لأصحاب الميداليات الثلاث الذهبية والفضية والبرونزية في الأولمبياد.

 


 

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