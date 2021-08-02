رواد الغد للخريجين بالجامعة الأمريكية يقدم منحا للطلاب من الأردن والعراق والمغرب

تقدم الجامعة الأمريكية بالقاهرة منحا لخريجي الجامعات من الأردن والعراق والمغرب من خلال "برنامج رواد الغد للخريجين الجامعيين" وذلك للحصول على درجة الماجستير في أحد التخصصات التالية: الاقتصاد، ودراسات الهجرة واللاجئين، وتكنولوجيا النانو والتعليم الدولي والمقارن.



يغطي البرنامج كامل المصروفات الدراسية بالإضافة إلى التأمين الصحي، وبدل معيشة شهري طوال أشهر الدراسة، وسكن جامعي/بدل سكن، وكمبيوتر محمول، وفرصة للتدريب في إحدى المنظمات حسب التخصص الدراسي، وتذاكر سفر ذهاباً وإياباً من البلد المقيم بها الطالب أو الطالبة إلى الحرم الجامعي.



تقول دينا عدلي، الرئيس الأكاديمي المشارك للبرامج الممولة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: "يسعدني للغاية متابعة التوسع الذي يشهده برنامج رواد الغد والذي تنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة منذ عام 2007 بالشراكة مع الخارجية الأمريكية. ونتطلع إلى جذب المزيد من الطلاب من الأردن والعراق والمغرب في الفصل الأكاديمي القادم للانضمام إلى 17 طالب وطالبة مسجلين حاليا في برنامج الخريجين الجامعيين لدراسة الماجستير وما يقرب من 40 طالب وطالب مسجلين حاليا في برامج البكالوريوس المختلفة.



يقول آدم الدوس، من تونس، وهو من طلاب الدفعة الأولى من "برنامج رواد الغد للخريجين الجامعيين": "منحني برنامج رواد الغد الفرصة لاستكمال دراستي الأكاديمية وتنمية مهاراتي الشخصية والمهنية بطرق عديدة، كما منحني الفرصة للاجتهاد في البحث الأكاديمي مع مجموعة نابغة من الأساتذة، واستطعت الحصول على فرصة للتدريب في منظمة دولية. كما زودني البرنامج بالعديد من المهارات الحياتية والقيادية من خلال ورش العمل والتدريبات المتنوعة."



وتقول آلاء قاسمو، من سوريا وهي أيضا من طلاب الدفعة الأولى من "برنامج رواد الغد للخريجين الجامعيين": "ساعدني برنامج رواد الغد على توسيع آفاقي وخبراتي المتعلقة بالريادة والقيادة، كما زودني بالموارد التي مكنتني من البدء في دراسة الماجستير."

وأضافت قاسمو: "إذا كنت تبحث عن فرصة لاكتساب المهارات، ومقابلة أشخاص جدد والسعي نحو تطلعات جديدة، فهذا هو البرنامج المناسب لك. أنا في غاية السعادة لكوني جزءا من برنامج رواد الغد ومن الجامعة الأمريكية بالقاهرة."



جدير بالذكر أن برنامج رواد الغد هو تعاون مشترك بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة ووزارة الخارجية الأمريكية من خلال إدارة تنسيق المساعدات في مكتب شؤون الشرق اﻷدني.

يهدف البرنامج إلى تزويد الطلاب المتفوقين أكاديميًا والمستحقين ماديًا بالمؤهلات والخبرات المهنية اللازمة لتعزيز معرفتهم وقدراتهم على المساهمة في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، واقتراح حلول خلاقة للتحديات المشتركة التي تواجهها بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. منذ تدشينه في خريف 2020، قبل البرنامج بين صفوفه طلاب من دول عربية مختلفة مثل تونس، والجزائر، وسوريا، ولبنان، واليمن.



تُقبل طلبات الالتحاق للمتقدمين من العراق والأردن والمغرب حتى الأول من أكتوبر 2021. لمزيد من التفاصيل عن البرنامج وشروط التقدم للفصل الدراسي القادم، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني للجامعة الأمريكية بالقاهرة من خلال الرابط التالي: برنامج رواد الغد للخريجين الجامعيين الجامعة الأمريكية بالقاهرة

