بمشاركة الرفال| تدريبات جوية مشتركة بين مصر والإمارات

وصلت عناصر من القوات الجوية المصرية المشتركة فى التدريب المشترك الجوى المصرى الإماراتى

“زايد-٣” إلى قاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة والذى يتم بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات وتستمر فعالياته لعدة أيام .

وتتضمن المراحل الأولى للتدريب عقد مجموعة من المحاضرات لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية وكذلك تنفيذ طلعات التدريب على مهام العمليات للقوات المشاركة.

ويهدف التدريب لصقل مهارات القوات المشاركة من الجانبين وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة والإستعداد لتنفيذ المهام المشتركة وإدارة العمليات الجوية بإستخدام أحدث أسلحة الجو بكفاءة عالية تحت مختلف الظروف .

يأتى ذلك فى ضوء دعم وتعزيز التعاون العسكرى والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة المصرية والإماراتية من خلال تنفيذ العديد من التدريبات المشتركة فى مختلف التخصصات الجوية والبحرية والبرية لصقل مهارات العناصر المشاركة لكلا البلدين.

كما يأتي ذلك فى إطار الخطة السنوية للتدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة.

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