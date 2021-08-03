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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يكشف أجندة لجنة الإسكان بالمجلس خلال دور الانعقاد الثاني

النائب أحمد عثمان
النائب أحمد عثمان ، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان

قال النائب أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن لجنة الإسكان بالمجلس من المقرر أن تناقش عددا من طلبات الإحاطة بشأن الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي خلال دور الانعقاد الثانى.

وأشار عثمان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا سنواجه المسئولين بمشاكل الإسكان والمياه والصرف الصحى ، وسنتوصل إلى حلول لها فى أسرع وقت ممكن.

كما أوضح عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن اللجنة ستناقش تعديلات قانون نقابة المهندسين خلال دور الانعقاد الثانى.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي قد اختتم أعمال دور الانعقاد الأول ، و بلغ عدد الجلسات العامة خلال هذا الدور 58 جلسة عامة باجمالي عدد ساعات 278 ساعة عمل ، و بلغ عدد المتحدثين خلالها 532 متحدثاً ، و 4210 مداخللات . ووافق خلالها المجلس على 146 مشروعاً قانون بإجمالي عدد مواد 1749.

وحرص المجلس في بداية انعقاده على ان تكون اول اعماله استدعاء حكومة د مصطفي مدبولي رئيس الوزراء التي سارعت بالادلاء ببياناتها عن الموقف التنفيذي من برنامج الحكومة الذي سبق و ان حصلت  بموجبه على ثقة المجلس ،و ناقش المجلس بيانات 29 وزيرا وأحالها الي اللجان المختصة لتمارس دورها الرقابي بشكل تفصيلي.

وفي مجال الحماية الاجتماعية و النهوض بالاقتصاد الوطني  ناقش البرلمان قوانين انشاء صندوق الوقف الخيري و قانون الموارد المائية و الري و قانون الصكوك السيادية و منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة و زيادة الحافز الاضافي للعاملين بالدولة.

وفي مجال الرعاية الصحية مشروع قانون بتنظيم عمليات الدم و تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها و مشروع قانون بانشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وفي مجال  الحفاظ و الدفاع على الامن و حماية مقدرات الوطن  تم الموافقة على قانون انشاء صندوق تكريم شهداء و ضحايا و مفقودي و مصابي العمليات الحربية و الارهابية و الامنية و اسرهم و مشروع قانون بشان بعض شروط شغل الوظائف او الاستمرار فيها و قانون بتعديل بعض احكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش.

و في مجال الادوات الرقابية  تم تمت مناقشة 128 طلب إحاطة 230 سؤالا و265 اقتراحا برغبة.

لجنة الاسكان بالبرلمان طلبات الإحاطة مياه الشرب والصرف الصحي دور الإنعقاد الثانى تعديلات قانون نقابة المهندسين

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