عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تراجع المعاملات النقدية وزيادة ثقة المواطنين بالمدفوعات الرقمية في مصر.. إنفوجراف

تراجع المعاملات النقدية
"تراجع المعاملات النقدية وزيادة ثقة المواطنين في المدفوعات

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري “انفوجراف” حول تراجع المعاملات النقدية وزيادة ثقة المواطنين بالمدفوعات الرقمية في مصر.

 

وتناول الإنفوجرافيك نتائج استطلاع رأي أجراه المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي المصري، وأفاد الاستطلاع بأن هناك زيادة حقيقية في ثقة المواطن المصري في استخدام مختلف وسائل الدفع الرقمي، والتي تشمل على سبيل المثال: البطاقات اللاتلامسية، ومحافظ الهاتف المحمول، ومدفوعات رمز الاستجابة السريع. وذلك لما وفرته تلك الوسائل للمواطن من السرعة والسهولة والراحة في الاستخدام، وغير ذلك. 


وبينت النتائج أن 9 من بين كل 10 مستهلكين زادت ثقتهم في المدفوعات الرقمية في مصر، مع انخفاض بنسبة 85% في معدل إتمام المعاملات النقدية خلال فترة تفشي فيروس كورونا، مقابل زيادة قُدرت نسبتها بحوالي 690% في استخدام المدفوعات الرقمية للدفع عبر الإنترنت وعند الاستلام.


وأشار الإنفوجرافيك إلى أن 74% من المستهلكين مستمرون في استخدام وسائل المدفوعات اللاتلامسية. و76% سيواصلون تسوقهم عبر الإنترنت، في ظل استمرار تراجع المعاملات النقدية، وعدم عودتها إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.


كما أوضح الإنفوجراف المزايا التي عززت من ثقة المستهلكين في المدفوعات الرقمية؛ ومنها: أن مواقع التجارة الإلكترونية تقدم مراجعات لعملائها، وتمنحهم إمكانية استرداد أموالهم عند الشراء بسهولة، ووجود خدمة المساعدة الآلية، وغيرها. 

الوزراء المصري المصرفى المركزي المصري الاستطلاع جائحة كورونا

ترشيحاتنا

لمرضى السكري.. تناول الطعام في هذا التوقيت يمنع ارتفاع السكر

مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية .. إخوان ليبيا والسعي الخفي للسلطة |قراءة

الصفقة الكبرى..مؤسس تويتر يقترب من الاستحواذ على Afterpay بـ 29 مليار دولار

أدلة جديدة تقود لاكتشاف مدينة أتلانتا المفقودة منذ عام 6200 قبل الميلاد

استعدادا لمواجهة المحلة.. الزمالك يفوز على مياه البحيرة بسباعية نظيفة

توتنهام يقرر معاقبة هاري كين لهذا السبب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال يضرب القاهرة الكبرى.. دون بلاغات بوقوع إصابات

ننشر أول صور للعملات البلاستيكية الجديدة فئة 10 و20 جنيها

أنا بموت ادعولي .. الفنانة سمر في أول تعليق بعد حادث مروع| شاهد

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

متابعونه بالملايين|إطلاق الرصاص على أحد مشاهير تيك توك ووفاته داخل سينما

للموظف المفصول بغير الطريق التأديبي حق الطعن وطلب التعويض

حالتها النفسية سيئة.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

بديل قوي لـ رمضان صبحي حال رحيله| بيراميدز يقتحم صفقة الأهلي.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

احم حياتك .. 5 نصائح مهمة تساعدك للتغلب على موجة الطقس الحار

بمشاركة الرفال| تدريبات جوية مشتركة بين مصر والإمارات

وصول الغواصة "S-44" الألمانية إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم للقوات البحرية.. فيديو وصور

فيديو

فيديو جراف.. قصة مصرع "يوتيوبر" شهير من أعلي جبل

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

9 قدرات استثنائية .. الغواصة S 44 تنضم للأسطول المصري

فيديوجراف.. حلم مستحيل.. شريهان تروي معاناة ولادتها الأخيرة

المزيد

ساحة رأي

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

عادل مبروك يكتب: بدون انذار

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «6»

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (13)

نرمين الشال تكتب: «الناجي الوحيد».. بين ذكاء المسوق وغفلة المستهلك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

د.مجدي بدران

البصق ظاهرة عدوانية تهدد صحة المواطنين

محمد أرسلان

قصة صعود وأفول نهضة الإخوان

كريمة أبو العينين

لوكاشينكو يعظ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة المجتمع والقضاء على البطالة

اﻟﻤﺰﻳﺪ