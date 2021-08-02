استمرار تكثيف جهود النظافة والإنارة في بيلا بـ كفر الشيخ.. صور

استمرت أجهزة مركز ومدينة بيلا في محافظة كفر الشيخ، بمختلف شوارع وأحياء المدينة والقري، في تنفيذ مهامها اليومية من أعمال نظافة ومتابعة للشارع ورصد المخالفات بالتعاون مع الجهات المعنية، وتوجيهات مشددة من قبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لكافة المسئولين بضرورة المتابعة الميدانية للأعمال.

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، جهود الوحدات المحلية بمركز ومدينة بيلا، في تنظيم الحملات اليومية لرفع كفاءة منظومة النظافة والإنارة العامة، ورفعً الإشغالات والإزالات، لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين علي مستوي المركز والمدينة.

وفي هذا الصدد، نفذت الوحدة المحلية بمدينة بيلا، حملة يومية علي فترتين صباحية ومسائية لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة ومخلفات القمامة من جميع شوارع وأحياء المدينة، بجانب صيانة أعمدة الإنارة، فضلا عن قيام وحدة الملاريا بالإدارة الصحية ببيلا، بحملة لمكافحة انتشار البعوض والناموس في عدد شوارع المدينة.

كما تابع رؤساء الوحدات القروية بمركز بيلا، بإشراف نواب رئيس مدينة بيلا، الحملات اليومية للنظافة وتمهيد وتسوية الطرق أمام المصالح الحكومية وشوارع وأحياء القري، وذلك باستخدام معدات الوحدات المحلية، بجانب صيانة أعمدة الأنارة وإصلاح الكشافات بقريتي الكوم الطويل والناصرية.



وأشرف رؤساء قري بيلا، علي أعمال إجراء معاينة بيئة بناء علي شكوي مواطن بقرية الشراقوة التابعه لقرية الشطوط، بشأن تضرره من تسريب مياه من المجاري الخاصة بأحد الجيران، وجري عمل اللازم وإزالة أسباب الشكوي، بجانب متابعة إصلاح خط مياه الشرب الخاص بالوحدة الصحية بقرية أبو بدوي، وتم الانتهاء من أعمال الإصلاح والتأكد من عودة المياه.

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