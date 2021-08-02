الوحدات منخفضة الدخل عليها دعم أكبر..الإسكان الاجتماعي يكشف التفاصيل حول "التمويل العقاري"..فيديو

قالت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن جهات التمويل تتلقى طلبات المواطنين محدودي الدخل من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، سواء كانت الوحدة السكنية ضمن الوحدات الخاصة بالصندوق أو غيرها من الوحدات المستوفاة للشروط.

وأضافت عبد الحميد خلال مداخلة عبر تطبيق زووم لبرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم” أن الوحدات منخفضة الدخل عليها دعم أكبر ويتم عرضها بتكلفتها دون أي أعباء، مضيفة أن المبادرة تأتي بشكل غير مسبوق.

الاستعلام عن حالة الطلب من خلال موقع صندوق التمويل العقاري



وننشر طريقة وخطوات الاستعلام عن طلب التقديم للحصول على شقة من صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وذلك من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني التابع لصندوق التمويل العقاري، وإنشاء حساب على الموقع من خلال تسجيل الاسم والرقم القومي وكتابة رقم سري، وبعدها الدخول على الموقع من خلال الحساب الذي قمت بإنشائه، ثم الضغط على الاستعلام عن حالة الطلب، وكتابة الرقم القومي.



الاستعلام عن حالة الطلب من خلال الهاتف



أو من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق (www.shmff.gov.eg)، أو من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحاً : 9 مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن / مديريات الإسكان.

وأوضحت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه سيتم نشر إعلانين لطرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري، وأخرى تحت الإنشاء (سيتم تسليمها خلال 36 شهراً) بجميع محافظات الجمهورية، على أن يتم الحجز اعتباراً من يوم الأحد الموافق 8 أغسطس 2021، وحتى يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021، (للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط)، واعتباراً من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021، (لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة)، علماً بأن الحجز سيتم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق www.shmff.gov.eg.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن طرح الإعلانين فى وقت واحد يأتى استجابة لمطالب المواطنين، حيث يتضمن الإعلان الأول وحدات جاهزة للتسليم الفوري (غرفتين وصالة - و3 غرف وصالة) بمساحات تتراوح بين 75 و90 م2، في مدن ومراكز المحافظات التالية: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط)، وتتراوح أسعار الوحدات السكنية بين 164 و310 آلاف جنيه، كما سيتم طرح وحدات أخرى ضمن نفس الإعلان في مدينتي شطا والزرقا بمحافظة دمياط بمساحات تتراوح بين 105 و114م2، وبسعر يتراوح بين 640 و900 ألف جنيه.

وقالت إن شراء الوحدات المطروحة بهذا الإعلان يتم وفقاً لنظام التمويل العقاري، والشروط التفصيلية للمبادرة الصادرة من البنك المركزي المصري بتاريخ 13 يوليو 2021، حيث يتم سداد مقدم يبدأ من 10% لوحدات محدودي الدخل، و15% لوحدات متوسطي الدخل لمدة تصل إلى 30 عامًا بسعر عائد 3% سنويًا متناقصة، ويتم شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.