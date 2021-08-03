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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات وأسعار جاجوار XF موديل 2021 في مصر.. صور

مواصفات و أسعار جاجوار XF
مواصفات و أسعار جاجوار XF موديل 2021 في مصر

استطاعت شركة جاجوار الإنجليزية و صاحبة شعار الفهد الشهير، أن تحقق نجاحًا كبيرًا داخل السوق العالمي للسيارات، و ظهر ذلك من خلال تاريخها الممتد و اصداراتها القوية و المتنوعة، مثل النسخة جاجوار XF موديل 2021، و التي تقدم داخل السوق المصري للسيارات عبر 3 فئات من التجهيزات.

مواصفات السيارة جاجوار XF موديل 2021

 

زودت جاجوار XF موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر/ سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 250 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 365 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 244 كيلومتر في الساعة، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تعمل عبر منظومة الدفع الخلفي.

 

و من خلال هذه الإمكانيات الفنية تستطيع السيارة جاجوار XF موديل 2021، أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر، خلال فترة زمنية مدتها 6.6 ثانية فقط، مع نسبة استهلاك للوقود تقدر بـ 6.8 لتر، مع مقصورة داخلية تتسع إلى 5 مقاعد.

بينما تأتي جاجوار XF بقياسات هيكلية بلغت طول 4.954 مم، و عرض يقدر بـ 2.091 مم، و 1.457 مم للارتفاع، مع قاعدة عجلات يبلغ طولها نحو 2.960 مم، بالإضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 540 لتر، كما ترتكز السيارة على عجلات رياضية مدعومة بجنوط معدنية ذات تصميم هندسي انيق، مع منظومة من الشبكات الامامية المتعددة المقاطع، و مصابيح أمامية عدوانية المظهر، و مرايات جانبية ذات إشارات ضوئية.

أسعار جاجوار XF موديل 2021 في مصر

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل P250 PRESTIGE 2021     محرك  2000 سي سي تيربو بسعر 1,350,000 جنيه.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل P250 R DYNAMIC 2021 محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 1,390,000 جنيه.

 

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل P250 R DYNAMIC AWD 2021 محرك 2000 سي سي تيربو بسعر 1,490,000 جنيه.

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