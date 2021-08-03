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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير مصرفي يكشف حقيقة استخدام علم الرينبو على العملات البلاستيكية.. فيديو

العملات الجديدة
العملات الجديدة

قال سمير المسير الخبير المصرفي، إن السوشيال ميديا دائما ما تضخم الأمور، مؤكدا أن هناك علامة مائية على العملات البلاستيكية التي سيتم تداولها “علامة الرينبو”.

 

رد البنك المركزي على مخططات اللجان الإلكترونية للإخوان

 

وحسم البنك المركزي المصري الجدل الدائر حول العلامة المائية ذات التقنية الجديدة في العملات البلاستيكية المقرر طرحها مطلع نوفمبر المقبل من فئة 10 و20 جنيها.


وتسببت اللجان الإلكترونية التي نظمتها بعض الفئات المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية؛ في ظهور حالة من الجدل ونشر معلومات مغلوطة عن العملات البلاستيكية الجديدة، والتي تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" وخصوصا ألوان قوس قزح علي العلامة المائية للعملة الجديدة.

 

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ورد البنك المركزي المصري في بيان رسمي له بأن العملات الجديدة من فئتي 10 و 20 جنيها مازالت محل تطوير وتعديل علي تصميماتها، مؤكدا أن العلامات المائية ذات الألوان الجديدة بأحد النماذج المتداولة لا تظهر بذلك الشكل وبالتالي ليست جزءا من تصميم العملة خصوصا وأن تلك العلامة المائية حديثة ومتعارف عليها عالمياً كواحدة من أحدث تقنيات تأمين العملات المطبوعة.

 

وأوضح أنه عند تحريك العملة الجديدة في ضوء الشمس يظهر فقط لون واحد أو لونان من الألوان المدرجة في العلامة المائية بما يجعل تزويرها أمراً شديد الصعوبة.


وقال البنك المركزي المصري ان العملات الجديدة تم تصنيعها من مادة البوليمر وتتمتع بالعديد من المميزات مقارنة بالعملات الورقية التقليدية مثل طول عمرها الافتراضي، وقوة تحملها فهي ليست سريعة التلف أو قابلة للتشوه بسهولة، كما أنها تصنع من مواد صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التصنيع، بالإضافة إلى أنها مقاومة للرطوبة والمياه والميكروبات وبالتالي فهي أقل قابلية لنقل الميكروبات والفيروسات.

 

خبير مصرفي استخدام علم الرينبو العملات البلاستيكية السوشيال ميديا الإرهاب

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