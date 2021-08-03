مش عايز أموت.. فوافي يكشف أسباب رحيله عن مصر المقاصة

قال باولن فوافي لاعب نادي مصر المقاصة، إنه حزين للمعاملة التي وجدها من جانب إدارة النادي الفيومي خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف باولن فوافي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه قرر الرحيل عن مصر المقاصة؛ لعدم حصوله على مستحقاته لعدة أشهر.

وتابع:" جميع المحترفين في المقاصة لم يحصلوا على رواتبهم منذ 7 أشهر، ورحلت؛ بسبب المعاملة السيئة بالنادي".

وأكد :" قررت الرحيل عن مصر المقاصة؛ لأني مش عايز أموت، لعدم صرف مستحقاتي المالية، ونتائج الفريق تراجعت؛ بسبب الأزمة المالية الموجودة".

وواصل: "مسئولو المقاصة تحدثوا معي بطريقة غير جيدة، وطريقة تعاملهم معي سيئة، ولدى عدة عروض سأدرسها جيدا قبل اتخاذ الخطوة المقبلة".