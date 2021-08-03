3 أسباب وراء حديث الرئيس عن زيادة سعر رغيف الخبز.. تعرف عليها

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه مدينة سايلو فودز للصناعات الغذائية عن ضرورة زيادة سعر رغيف الخبز الثابت دون تحريك منذ أكثر من 30 عاما مشددا على أنه غير من المنطقي أن يكون سعر سيجارة واحدة يعادل سعر 20 رغيف خبز.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الوقت حان لزيادة سعر رغيف الخبز.

وتابع: فيه ناس ممكن تقولي بلاش تتكلم في القصص دي، وخلي الحكومة هي اللي تقول، لأ، مقدرش أخلي سعر رغيف العيش بعملة الناس متعرفهاش، مفيش حاجة اسمها صاغ.

ويستعرض صدى البلد أبرز أسباب الحكومة لبحث زيادة سعر رغيف الخبز كالتالي:

أولا: سيبلي سعر تكلفة رغيف الخبز الواحد حوالي 65 قرشا تتحمل الدولة 60 قرشا مقابل إنتاج كل رغيف خبز واحد ما يعادل 3 جنيهات مقابل كل 5 أرغفة حصة الفرد يوميا من دعم الخبز فيما يحصل المواطن على رغيف الخبز بسعر 5 قروش أي 25 قرشا مقابل 5 أرغفة.

ثانيا: تعتبر مصر من أكبر دول العالم استيرادا للقمح مما يشكل ضغوطا كبيرة على الدولة لتوفير العملة الصعبة لاستيراد القمح الذي يتم استهلاكه بنسبة تصل إلى 90% لإنتاج رغيف الخبز المدعم.

ثالثا: القيمة السوقية لسعر رغيف الخبز لا تعبر عن القيمة العادلة له، بسبب ثبات السعر لأكثر من 30 عاما حيث أصبح سعر الرغيف يعادل عملة غير متداولة عمليا في الأسواق.

وحسب وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي فإن الدولة تدعم رغيف الخبز بـ53 مليار جنيه وأن الدولة تستورد طن القمح بـ878 دولارًا مقابل 725 للإدرب من المزارعين، مضيفًا أنه تم شراء القمح من الفلاحين بـ15 مليار جنيه، فيما يستفيد حوالي 71 مليون مواطن من الخبز على بطاقة التموين.