عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

3 أسباب وراء حديث الرئيس عن زيادة سعر رغيف الخبز.. تعرف عليها

صدى البلد

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه مدينة سايلو فودز للصناعات الغذائية عن ضرورة زيادة سعر رغيف الخبز الثابت دون تحريك منذ أكثر من 30 عاما مشددا على أنه غير من المنطقي أن يكون سعر سيجارة واحدة يعادل سعر 20 رغيف خبز.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الوقت حان لزيادة سعر رغيف الخبز.

وتابع: فيه ناس ممكن تقولي بلاش تتكلم في القصص دي، وخلي الحكومة هي اللي تقول، لأ، مقدرش أخلي سعر رغيف العيش بعملة الناس متعرفهاش، مفيش حاجة اسمها صاغ.

ويستعرض صدى البلد أبرز أسباب الحكومة لبحث زيادة سعر رغيف الخبز كالتالي:

أولا: سيبلي سعر تكلفة رغيف الخبز الواحد حوالي 65 قرشا تتحمل الدولة 60 قرشا مقابل إنتاج كل رغيف خبز واحد ما يعادل 3 جنيهات مقابل كل 5 أرغفة حصة الفرد يوميا من دعم الخبز فيما يحصل المواطن على رغيف الخبز بسعر 5 قروش أي 25 قرشا مقابل 5 أرغفة.

ثانيا: تعتبر مصر من أكبر دول العالم استيرادا للقمح مما يشكل ضغوطا كبيرة على الدولة لتوفير العملة الصعبة لاستيراد القمح الذي يتم استهلاكه بنسبة تصل إلى 90% لإنتاج رغيف الخبز المدعم.

ثالثا: القيمة السوقية لسعر رغيف الخبز لا تعبر عن القيمة العادلة له، بسبب ثبات السعر لأكثر من 30 عاما حيث أصبح سعر الرغيف يعادل عملة غير متداولة عمليا في الأسواق.

وحسب وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي فإن الدولة تدعم رغيف الخبز بـ53 مليار جنيه وأن الدولة تستورد طن القمح بـ878 دولارًا مقابل 725 للإدرب من المزارعين، مضيفًا أنه تم شراء القمح من الفلاحين بـ15 مليار جنيه، فيما يستفيد حوالي 71 مليون مواطن من الخبز على بطاقة التموين.

السيسي عبد الفتاح السيسي سايلو فودز زيادة سعر رغيف الخبز رغيف الخبز بحث زيادة سعر رغيف الخبز

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يقوم بجولة تفقدية بالمدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز"بمدينة السادات| شاهد

لمحاربة ارتفاع الأسعار.. هاني الناظر يقدم علاجا جديدا لحب الشباب بالمجان

السيسي يحذر من التهاون في الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

الرئيس السيسي يوجه بتطعيم العاملين في الجامعات والمدارس بلقاح كورونا

3 أسباب وراء حديث الرئيس عن زيادة سعر رغيف الخبز.. تعرف عليها

الأخلاق أولا .. فولوس اليوناني ينسحب من صفقة عمرو وردة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جادون وشرفاء.. السيسي: "محدش يقول متقربش من رغيف العيش.. لأ هنقرب"

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

السيسي يصدر تكليفا رئاسيا جديدا يدخل الفرحة على طلاب المدارس.. ما القصة؟

شوبير يكشف تفاصيل عرض جالاتا سراي لديانج وموقف مفاجئ للاعب

ننشر أول صور للعملات البلاستيكية الجديدة فئة 10 و20 جنيها

بعد أول ظهور منذ شهور.. القصة الكاملة لأزمة إيمان الحصري الصحية

حكم تكرار السورة بعد الفاتحة في كل ركعة .. الإفتاء توضح

حالتها النفسية سيئة.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

احم حياتك .. 5 نصائح مهمة تساعدك للتغلب على موجة الطقس الحار

بمشاركة الرفال| تدريبات جوية مشتركة بين مصر والإمارات

وصول الغواصة "S-44" الألمانية إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم للقوات البحرية.. فيديو وصور

فيديو

كلت علقة سخنة.. محمد هنيدي في أول بث مباشر له

مشرف المنتخب الفرنسي: فراعنة اليد الأقوى في طوكيو.. والدمج بين الخبرة والشباب يحسب للمدرب الإسباني.. فيديو

فيديوجراف.. أسرار في حياة رشدي أباظة.. وصيته وعدد زيجاته

كل ما تريد معرفته عن العملات البلاستيكية الجديدة وفوائدها "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

رمضان البيه يكتب: أهل السعادة

عادل مبروك يكتب: بدون انذار

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «6»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

د.مجدي بدران

البصق ظاهرة عدوانية تهدد صحة المواطنين

محمد أرسلان

قصة صعود وأفول نهضة الإخوان

كريمة أبو العينين

لوكاشينكو يعظ

اﻟﻤﺰﻳﺪ