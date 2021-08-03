طرح فيلم الإنس والنمس بدور العرض ..غدا

ينتظر الفنان محمد هنيدي حالياً عرض فيلمه الجديد "الإنس والنمس"، ومن المُقرر عرضه غداً بجميع دور العرض السنيمائية .



فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.

يذكر أن فيلم "الإنس والنمس" يثمل عودة للفنان محمد هنيدي للسينما بعد غياب 4 سنوات منذ آخر أفلامه "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" 2017 وشاركه في بطولته درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل.

وقدم الفنان محمد هنيدى بثا مباشرا مع متابعيه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وهو الأول له وكشف فيه العديد من التفاصيل والتصريحات المثيرة.

وروى محمد هنيدى تفاصيل تعرضه للضرب من جانب والده بسبب عمه الذى كان يحرجه بسؤاله عن جدول الضرب وفى إحدى المرات سأله عن جدول 9 فأصيب بحالة من الصمت وهو ما دفع والده لضربه.

وكشف محمد هنيدى عن انضمام ابنه لأحد الأندية المصرية لأنه يهوى كرة القدم ويرغب فى أن يحترفها.

ورفض محمد هنيدى أن يتحدث عن فيلمه الجديد الإنس والنمس المقرر عرضه فى 4 أغسطس الحالى مؤكدا أن العمل مختلف ويقدم دور الإنس فى العمل.

وقال محمد هنيدى أن فكرة ممارسته كرة القدم أصبحت من صعبة خلال الفترة الحالية وعلق ساخرا : أفضل انى ملعبش عشان كرستيانو رونالدو ياخد فرصته.

وكشف عن أحرف لاعب فى الزمالك مؤكدا أنه شيكابالا الذي يعد من أمهر اللاعبين الذين يتمتعون بموهبة كبيرة.

وأوضح محمد هنيدى عن سر عدم مشاركته فى الإعلانات قائلا: كنت أرفض الإعلان بسبب أعمالى السينمائية والدرامية ولكن فى الفترة الأخيرة وجدته إحدى الإبداعات الفنية حيث يعد فيلما مصغرا.