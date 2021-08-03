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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة المصدرين تشيد بافتتاح المدينة الصناعية: أمن غذائي لمصر

افتتاح الرئيس السيسي
افتتاح الرئيس السيسي للمدينة الصناعية الغذائية

قال شريف الجبلي عضو مجلس النواب ورئيس الشعبة العامة للمصدرين، تعليقا على افتتاح الرئيس السيسي للمدينة الصناعية الغذائية بمدينة السادات، إن المدينة الصناعية تعتبر إضافة للصناعة المصرية والصناعة هي قاطرة التنمية، وأي صناعة يتم تنفيذها على أرض مصر تزيد من حجم التنمية والتطوير،  والمدينة الصناعية الغذائية تخدم الأمن الغذائي المصري .


وأضاف شريف الجبلي  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"  مصر من الدول القليلة التي  تعاملت مع جائحة كورونا بطريق احترافية واقتصاد مصر كان مستقر ومعدل النمو كان إيجابيا في جائحة كورونا .

 

وتابع الجبلي :"  تخفيض سعر الفائدة للمصنعين كان قرار صائب وانتظره قطاع الصناعة مما يسهم في تقليل تكلفة الإنتاج  ويدفع مصنعين جدد للاستثمار في مصر ".

 

وأكمل :"  مصر لديها فرصة كبيرة للنمو الصناعي والقطاع الصناعي  يشهد تطورا كبيرا وإنشاء عدد كبير من المجمعات الصناعية الكبرى في مختلف الصناعات ".

 

توجيه الرئيس السيسي برفع سعر رغيف الخبز المدعم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه حان الوقت لإعادة تسعير رغيف الخبز المدعم، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجب أن يتوقف، لأنه ليس من المعقول أن يكون ثمن 20 رغيف عيش بثمن سيجارة، موضحا أنه لا يتحدث عن زيادة كبيرة في أسعار الخبز المدعم..


وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات، "ثمن الوجبة المدرسية من 6 إلى 7 جنيهات، وتكلفة الوجبة سنويا على الدولة 8 مليار جنيه، متابعا: "الفلوس دي هنجبها منين؟".


وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، "عاوزين ننجب اطفال كتير أو أطفال يتمتعون بصحة وتعليم جيد، نحن نمتلك 3.4 طالب لديه أعباء على قلبه من السمنة، فهذا يعنى قلة الرعاية والاهتمام بهؤلاء الأطفال، سواء كان في المدرسة أو في المنزل".


ولفت الرئيس السيسي "يجب أن نعترف بتقصيرنا جميعا نحو الاهتمام بهذه الشريحة دون حرج، ويجب أن يكون جميع الأهالى لديهم مراقبة حقيقية لوزن وصحة أولادهم باستمرار وتوعية، عن طريق نظام غذائي وصحى".
يستعرض صدى البلد تفاصيل إنتاج رغيف الخبز في منظومة دعم الخبز بالأرقام التالية:
 

سعر تكلفة رغيف الخبز الواحد حوالي 65 قرشا
تتحمل الدولة 60 قرشا مقابل إنتاج كل رغيف
سعر بيع الرغيف  5  قروش
يدفع المواطن 25 قرشا فقط مقابل حصته من الخبز يوميا
20 رغيفا مدعما يساوي سعر سيجارة واحدة
تدعم الدولة حصة الفرد من الخبز بقيمة 3 جنيهات لكل 5 أرغفة يوميا
تبلغ فاتورة دعم الخبز نحو 53 مليار جنيه
تستورد مصر حوالي 14 مليون طن قمح سنويا
تشتري وزارة التموين القمح المحلي من المزارعين بقيمة 15 مليار جنيه

المدينة الصناعية الغذائية المدينة الصناعية الصناعة اخبار التوك شو الغذاء

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