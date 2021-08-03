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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

القارئ عبد الرحمن مسعد: أتمنى تسجيل ختمة كاملة متقنة للقرآن الكريم

عبد الرحمن مسعد
عبد الرحمن مسعد

قال القارئ عبد الرحمن مسعد إنه يسعى دائمًا لتسجيل ختمة كاملة متقنة للقرآن الكريم، ويطلب من الله السداد والتوفيق.

وتابع عبد الرحمن: "بدأت حفظ القرآن الكريم في الخامسة من عمري، على يد أكثر من شيخ متقن للقرآن وأتممت حفظ كتاب الله في سن الثانية عشر".

وأضاف: "موهبتي وصوتي ظهر منذ نعومة أظافري، وكنت أشارك في عدد من المسابقات واللقاءات، والمؤتمرات، وكان يشهد بصوتي جميع الحضور والشخصيات العامة والمعروفة في المملكة العربية السعودية".

وأشار عبد الرحمن أنه ولد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وعاش بها معظم حياته، وعُرف في المدرسة بصوته العذب، وكان جميع القائمين على المدرسة يطلبونه لتقديم أي مناسبة أو حفل مدرسي، وكان دائمًا في فقرة الإذاعة المدرسية يرتل ما تيسر من القرآن الكريم أمام أصدقائه من التلاميذ ومُعلميه.

وأكد عبد الرحمن إنه يستمع إلى الكثير من المشايخ ويتعلم منهم جميعا، ولكنه يميل أكثر إلى الشيخ عبد الباسط.

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IMG-20210803-WA0003
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القارئ عبد الرحمن مسعد ختمة كاملة متقنة للقرآن الكريم المملكة العربية السعودية الشيخ عبد الباسط القران الكريم

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