البحث العلمي تعقد وبينار الملكية الفكرية ودورات الألعاب الأوليمبية.. 8 أغسطس

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا- بمناسبة الأجواء الرياضية التي يعيشها العالم في دورة الألعاب الأوليمبية "طوكيو 2020"- عن دعوة الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية تحت رعاية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بحضور وبينار بعنوان "الملكية الفكرية ودورات الألعاب الأوليمبية" يوم الأحد الموافق 8 أغسطس 2021 من الساعة 11 صباحًا وحتى 12.30 ظهرًا عبر المنصة زووم. سوف يلقي هذا الوبينار الضوء على الدور الذي تلعبه الملكية الفكرية في الرياضة بشكل عام ودورة الألعاب الأوليمبية بشكل خاص.



الدعوة عامة، وتدعو الاكاديمية للتسجيل عبر الرابط التالي

وكانت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، قد أعلنت أن 31 جامعة مصرية فى تصنيف التايمز 2021 للجامعات العربية وقد احتلت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا المركز العاشر عربياً والأول محليا ثم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا فى المرتبة الثانية محليا (الحادية عشرة عربيًا) و جامعة المنصورة فى المرتبة الثالثة محليا (الثالثة عشرة عربيًا)، ثم جامعة كفر الشيخ وجامعة قناة السويس فى المرتبة الرابعة محليًا (السابعة عشرة عربيًا) و جامعة الإسكندرية فى المرتبة الخامسة محليا (التاسعة عشرة عربيا).



وتم تصنيف 125 جامعة عربية في 14 دولة عربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتم إدراج 30 مؤسسة أخرى بحالة "مراسل" ، والتى لم تستوف معايير الأهلية الخاصة للحصول على الترتيب وتم استخدام 16 مؤشر أداء مقسمة على خمسة مجالات: التدريس (بيئة التعلم) ؛ البحث (الحجم والدخل والسمعة) ؛ الاستشهادات (تأثير البحث) والمجتمع (نقل المعرفة وتأثيرها) والنظرة الدولية (الموظفون والطلاب والبحث) .



مؤشر البحث العلمي الشهري: هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا شهريا.