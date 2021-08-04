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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المناعة

هل ارتفاع المناعة بالجسم يسبب مشكلات.. متخصص يوضح

مناعة الجسم
مناعة الجسم

قال الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، إن المناعة هى حائط الصد لـ أى فيروس خارجي، أو داخلي، وتساعد الجسم على مواجهة الأمراض، مؤكدًا أن الفترة الأخيرة حدث مشكلات كثيرة للمواطنين بشأن كورونا. 


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ حضرة المواطن” المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي سيد على، أن المناعة المكتسبة هى التى تتكون عن طريق اللقاحات.


ولفت إلى أن هذه اللقاحات تفرز اجسام مضادة لمواجهة الفيروس، وكشف أن حصول الشخص على مناعة قوية عليه أن يعيش حياه صحية.


وأشار إلى أن تعرض الجسم للشمس فى الصباح، أو بعد العصر تكون مهمة للجسم.


وكشف أن ارتفاع المناعة يسبب مشكلات، ولذلك الجسم يحتاج لـ مناعة متوازية وأكد أن ارتفاع المناعة بالجسم يحدث مشكلات، لآنها تهاجم الجسم.


 

 

الفرق بين رئتي شخص أخذ لقاح كورونا وآخر لم يحصل عليه.. صورة أشعة

 

نشر الطبيب العربي في الولايات المتحدة، غسان كمال، صورة تظهر الفرق بين رئتي شخص جرى تلقيحه ضد فيروس كورونا، ورئتي شخص آخر لم يتلق اللقاح، موضحًا أن الاثنين أصيبا بفيروس كورونا.

الفرق بينهما 
أظهرت صور الأشعة السينية أن رئتي الشخص غير الملقح، المصاب بفيروس كورونا كانت بيضاء بصورة شبه كاملة تعرف بـ «عتامة الرئة» مما يعني أنها كانت غارقة في الفيروس، في حين برزت صور رئتي الشخص الآخر ببيضاء أقل.

وتعني صورة الأول أيضا نقصا في دخول الهواء إلى رئتيه، فيما تعني لدى الثاني أن الهواء يتدفق بسهولة علاوة على أن رئتيه خاليتين من الوباء، حسبما نقلت شبكة «سكاي نيوز» .

مضاعفات شديدة 
غالبًا ما تؤدي الإصابة بفيروس كورونا إلى مضاعفات شديدة تضرب الرئتين تحديدًا، مثل: الإلتهاب الرئوي، الذي يحدث عندما تغرق الرئتان بالسوائل وتصبح ملتهبة.

وعندما تمتلئ الأكياس الهوائية بالسوائل تعجز عن امتصاص المزيد من الأكسجين، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل السعال وضيق التنفس.

وأظهرت الدراسات أن كورونا يحدث تلفًا في الخلايا الظهارية، التي توجد في الجهاز التنفسي ومهمتها منع دخول الفيروسات إلى الجهاز، وأشارت الدراسات إلى أن التلف يمتد من الأنف إلى الرئتين.

 

المناعة فيروس خارجي مواجهة الأمراض المناعة المكتسبة الأمراض

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