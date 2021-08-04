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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعليق جديد من إيران بشأن اختطاف سفينة قبالة سواحل الإمارات

تعليق جديد من إيران
تعليق جديد من إيران حول اختطاف سفينة قبالة سواحل الإمارات

حذرت إيران مما وصفته بـ "التمهيد لمغامرة"، يتم الإعداد لها، وذلك في تعليق جديد بعد أنباء عن احتجاز سفينة قبالة سواحل دولة الإمارات والهجوم على عدد من السفين في مياه الخليج.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية أبو الفضل شكارجي إنن "الأخبار المتداولة عن احتجاز السفن وانعدام الأمن بالخليج تأتي في سياق الحرب النفسية وتمهيدا لمغامرة جديدة"، مؤكدًا أن قوات إيران "على أهبة الاستعداد".

وأضاف شكارجي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية أن "القوات المسلحة الإيرانية تساهم في تأمين حركة الملاحة ولديها إشراف تام على التحركات المشبوهة وهي على أهبة الاستعداد للرد عليها".

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وتابع "القوات المسلحة الإيرانية تقوم بتقديم المساعدة لتوفير أمن السفن التجارية ومستعدة لإرسال وحدات إغاثة".

يأتي ذلك بعدما أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية في وقت سابق عن "حادث خطف محتمل" وقع قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقالت الخارجية الإيرانية إن هناك "تقارير مثيرة للريبة" عن اختطاف سفينة قبالة سواحل الإمارات، محذرة من محاولة إيجاد ما وصفته بـ "الأجواء الكاذبة" التي تناهض إيران.

وذكرت تقارير أن السفينة التي يتم الحديث عن اختطافها تحمل اسم " أسفلت برنسيس وهي مسجلة في بنما.

وتأتي الأنباء بعد أيام من تعرض ناقلة نفط إسرائيلية لهجوم بطائرة مسيرة قبالة سواحل عمان، ما أدى إلى مقتل شخصين.

واتهمت إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا إيران بالوقوف وراء الهجوم على السفينة التي تديرها شركة إسرائيلية، لكن طهران تنفي القيام بأي هجمات تهدد سلامة الملاحة البحرية.

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