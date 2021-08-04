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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدروي : كريم هنداوي حارس مرمى عالمي.. ولم يقصد الإساءة للاعب ألمانيا

كريم هنداوي
كريم هنداوي

أشاد طارق الدروي نجم كرة اليد المصرية السابق بأداء لاعبي المنتخب الوطني أمام نظيره الألماني ظهر الأمس والتي انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 31 - 26 .

وأضاف الدروي في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten مع الإعلامي محمد فاروق :

كريم هنداوي حارس مرمى متميز وإضافة قوية إلى المنتخب الوطني ، وأعتقد أنه لم يقصد الإساءة تجاه لاعب منتخب ألمانيا حينما أشار إليه بأنه لن يتمكن من التسجيل في شباكه ، كما أن تصرف الإسباني باروندو جارسيا مع هنداوي بعد هذه اللقطة كان رائعاً .

وضرب منتخب مصر موعدا مع فرنسا، في الدور نصف النهائي، من منافسات كرة اليد رجال، بعد الفوز على ألمانيا .

موعد مباراة مصر وفرنسا في الدور نصف النهائي:
 

تقام مباراة مصر ضد فرنسا، بعد غد، الخميس، في تمام العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة.

 

أحداث مباراة منتخب مصر وألمانيا 

 

بدأ منتخب مصر اللقاء ضاغطا، وتمكن من إحراز الهدف الأول في الثانية 45، عن طريق أحمد هشام دودو.

 

تقدم منتخب مصر 2-1، في أول 5 دقائق، كما أنقد كاتونجا حارس الفراعنة أكثر من هدف محقق للمنتخب الألماني

 

وواصل منتخب مصر سيطرته على مجريات اللقاء، حيث تقدم 6-2، بعد مرور 10 دقائق.

 

انتفض المنتخب الألماني، ونجح في تقليص الفارق إلى 8 -6، بعد مرور 15 دقيقة.

 

نجح منتخب مصر في توسيع الفارق إلى 14 - 10، بعد مرور 25 من اللقاء.

 

الشوط الثاني:


وصل منتخب مصر تقدمه في الشوط الثاني، حيث تقدم 19 - 14، في أول 5 دقائق، وسط تألق كاتونجا الذي يقدم مباراة رائعة.

 

تراجع منتخب مصر بعد ذلك حيث قلص منتخب ألمانيا الفارق إلى 3 أهداف.

 

انتفض منتخب مصر بعد ذلك ليتقدم 23 - 18.

 

أنهى المنتخب المصري اللقاء متفوقا 31 - 26.

 

مواجهات مصر وألمانيا السابقة

التقى المنتخبان من قبل في الأولمبياد في 7 مواجهات، وكانت الغلبة للألمان 5 مرات، فيما انتصر الفراعنة مرتين فقط.


أولى المباريات تعود لأولمبياد برشلونة 1992، وتحديدًا في دور المجموعات، وحينها انتصر الألمان بنتيجة 24-16.


ثاني المباريات كانت في أولمبياد أتلانتا 1996، واستطاع الفراعنة تحقيق الانتصار بنتيجة 24-22.


ثالث المباريات كانت في أولمبياد سيدني 2000، وفي دور المجموعات، وفاز المنتخب المصري بنتيجة 22-21.


رابع المباريات كانت في أولمبياد سيدني 2000 أيضًا، لكن في مباراة لتحديد المراكز من الخامس للثامن، وانتصر الألمان بنتيجة 24-18.


خامس المباريات كانت في أولمبياد أثينا 2004، وانتصرت ألمانيا بنتيجة 26-14.


سادس المباريات كانت في أولمبياد بيكين 2008، وفازت ألمانيا بنتيجة 25-23.


سابع المباريات كانت في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وفازت ألمانيا بنتيجة 31-25، وهي آخر مباراة رسمية بين المنتخبين.


التقى المنتخبان في بطولات العالم 2015، 2011، 2005، 1999، وخسر فيها الفراعنة جميعًا بنتائج 31-25، 23-16، 30-25، 28-25، 23-18 على الترتيب.


يعد أحمد العطار، لاعب منتخبنا السابق، هداف الفراعنة في المواجهات ضد ألمانيا، برصيد 11 هدفًا، فيما يعد محمد سند هو أكثر المسجلين من المنتخب الحالي في مرمى ألمانيا برصيد 7 أهداف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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