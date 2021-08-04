حسام عاشور بصحبة زوجته في أحدث ظهور.. شاهد

نشر حسام عاشور، قائد فريق النادى الأهلى السابق، صورا له عبر حسابه بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر حسام عاشور في الصور مع زوجته سارة، وأطفالهما، في أحدث ظهور، ونالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.



وأعلن النادي الأهلي بداية الموسم الماضي، عدم تجديد عقد حسام عاشور مع القلعة الحمراء، ورحيله عن النادي.



واتخذ عاشور قرار الاعتزال داخل النادي الأهلي، لكنه تراجع عنه، وقرر استكمال مشواره الكروي في نادي الاتحاد السكندري .



حرص حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على حضور تدريبات الفريق مساء اليوم عقب إجراء جراحة الرباط الصليبي .

ورحب محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري ، والجهاز الفني بقيادة حسام حسن واللاعبين بتواجد حسام عاشور بمقر النادي معربين عن تمنايتهم بالشفاء العاجل والعودة سريعا لصفوف الفريق .