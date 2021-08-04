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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رسميا.. ارتفاع أسعار نيسان جوك بالسوق المحلي

نيسان جوك موديل 2021
نيسان جوك موديل 2021

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية نيسان عن قائمة الأسعار الجديدة للسيارة طراز جوك موديل 2021، داخل السوق المصري للسيارات.

 

وأضاف وكيل نيسان فى مصر ان اسعار السيارة جوك قد ارتفعت فى فئتين من اصل 3 بقيمة تتراوح ، من 6 الى 9 الاف جنيه .

وتنتمي السيارة نيسان جوك لفئة السيارات الرياضية الكروس أوفر المدمجمة، مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1000 سي سي تيربو، ينتج قوة 117 حصان ، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك، مع خاصية إمكانية القيادة بناقل حركة يدوي السرعات ، و تعتمد السيارة على منظومة الجر الامامي، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 10.4 ثانية.

وتاتى السيارة نيسان جوك موديل 2021 ، بعدد من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها مصابيح ضبابية أمامية LED، ومثبت سرعة Cruise Control ، وجنوط رياضية 17 بوصة، ومكييف هواء يدوي، وحساسات خلفية للركن، وزجاج معتم، وشاشة وسائط 8 بوصة تعمل باللمس، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات ذات الشكل D المميز.

بالاضافة الى مرايات قابلة للطي، وحساسات مطر، وعجلة القيادة مكسوة بالجلد، وفرامل انتظار أوتوماتيكية للفئة الثانية ، و خاصية فتح السيارة بدون مفتاح، وعدادات رقمية مقاس 7 بوصة، ومكييف هواء أوتوماتيكي، وجنوط رياضية 19 بوصة، وكراسي من الجلد ، بالاضافة الى صالون داخلي ثنائي الألوان يتسم بالأناقة والجاذبية للفئة الثالثة .

 

وتضم السيارة نيسان جوك موديل 2021 عددا من وسائل الامان والسلامة من بينهم عدد 6 وسائد هوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع الفرامل EBD ، وخاصية التحكم الديناميكي للسيارة بتقنية VDC ، ونظام TPMS لمراقبة ضغط الهواء”.

اما الاسعار الجديدة للسيارة نيسان جوك فى السوق المصرى :

- الفئة الاولى بسعر 357.500 ألف جنيه بدون تغيير .

- الفئة الثانية ارتفعت من 381.500 ألف جنيه الي 387.500 ألف جنيه .

- الفئة الثالثة ارتفعت من 388.500 ألف جنيه الي 397.500 ألف جنيه. 

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