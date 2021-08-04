أسامة الأزهري والحبيب على الجفري في مجلس علم بمسجد الحسين .. صور

نشرت الصفحة الرسمية للدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مجموعة من الصور أثناء مشاركته في مجلس علم بمسجد الحسين.



وظهر الدكتور أسامة الأزهري بصحبة الداعية اليمني الحبيب علي الجفري وسط مجموعة من الحضور وعلقت الصفحة قائلة "مجلس علم وإنشاد، حافل بالعلماء من ضيوف مصر، في رحاب سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه".



وشارك الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور أسامة الأزهري، أحد علماء الأزهر الشريف، أمس الثلاثاء في حفل تكريم أوائل حفظة القرآن الكريم في المسابقة التي نظمها نادي مستشاري النيابة الإدارية.



وقال الأزهري خلال كلمته، في حفل تكريم المتفوقين، إن الحرص على قيام هذه المسابقة هي درة من الدرر التي تبقى وتذكر فتشكر، خاصة وأنها تشيع بين المستشارين وبين أسرهم وأبنائهم روح التعلق بالذكر الحكيم والقرآن العظيم .



وأهدى الأزهري العشرة الأوائل من الفائزين في المسابقة لكل واحد منهم نسخة كاملة من تفسير الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله مؤملاً وراجيًا أن يخرج منهم مائة محمد متولي الشعراوي خلال السنوات المقبلة.



و أهدى أيضًا الدكتور أسامة الأزهري لكل واحد من العشرة الأوائل في المسابقة نسخة من كتاب التبيان في آداب حملة القران للإمام محي الدين النووي رحمه الله، مضيفًا : " تشرفت بتأليف كتاب اسمه المدخل إلى أصول التفسير وطبع وترجم للانجليزية والفرنسية وكذلك أهديه للعشرة الأوائل".



وتوجه الدكتور أسامة الأزهري بالشكر لرئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عصام المنشاوي، وفي نهاية الحفل أهدى رئيس هيئة النيابة الإدارية درع النادي للدكتور أسامة الأزهري تقديرًا لجهوده في دعم حفظة القر آن الكريم.