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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد الهوت شورت.. دنيا بطمة تثير الجدل بـ المايوه

دنيا بطمة
دنيا بطمة

تصدرت الفنانة دنيا بطمة مؤشرات البحث (ترند) على محرك جوجل بالمملكة العربية السعودية، لاسيما بعد أخر ظهور لها، التي أحدثت به جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا. 

ونشرت دنيا بطمة قبل أيام عدة صور عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيها ترتدي هوت شورت قصير جدًا، وعلقت قائلة: « أنا في إجازة». 

ولم تكتفي دنيا بطمة بالظهور بـ الهوت شورت، فواصلت إطلالاتها المثيرة، بعدما نشرت صورًا لها قبل ساعات تطهر فيها وهي ترتدي المايوه على حمام السباحة. 

داخل حمام السباحة

وقبل أيام، شاركت الفنانة دنيا بطمة، متابعيها بصور جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" وظهرت الفنانة دنيا بطمة داخل حمام سباحة أثناء  قضاء  اجازتها الصيفية بإطلالة جذابة، وارتدت الفنانة دنيا بطمة مايوه اللون الأسود ما لفتت أنظار الجميع.

وأكملت دنيا بطمة إطلالتها بارتداء نظارة شمسية باللون الأسود كبيرة الحجم تبرز جمالها وجاذبيتها، ووضعت المكياج الهادئ لإبراز نعومتها وجمالها.

 

أخر أعمال دنيا بطمة 

وطرحت المطربة دنيا بطمة أغنية جديدة عبر Youtube، باسم "قنبلة" من كلمات منى الطوير، ألحان د.إبراهيم الدخيل وتوزيع وليد ميمني، وهي من إنتاج الترك للإنتاج الفني.

يذكر أن آخر أعمال دنيا بطمة أغنية "ندمانة"، التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات وألحان إيهاب أمير، ومن إخراج زوجها رجل الأعمال البحريني محمد الترك
 

عائلة دنيا بطمة 

تنتمي  الفنانة دنيا بطمة  لعائلة بطمة الفنية المعروفة بالمغرب، فهي ابنة الفنان حميد بطمة، شقيق الراحل العربي بطمة أحد مؤسسي الفرقة المغربية الأسطورية «ناس الغيوان»، والراحل محمد بطمة أحد رموز المجموعة الغنائية الشهيرة.
 

معلومات عن الفنانة المغربية دنيا بطمة 

-دنيا بطمة ابنة عم الفنانة خنساء بطمة والفنان طارق بطمة.

-شاركت دنيا بطمة في النسخة العربية الأولى من برنامج المسابقات الغنائي العالمي «آراب آيدول».

-حصدت على المركز الثاني، إذ كانت تنافس الفنانة المصرية كارمن سليمان التي احتلت المركز الأول.

لقبها السوبر ستار راغب علامة بأميرة «أراب آيدول».

شاركت دنيا بطمة في برنامج «Studio 2M»، أحد أشهر البرامج اكتشاف الأصوات في المغرب، واحتلت مرتبة مشرفة.

أنهت دراستها في مجال السياحة، قبل مشاركتها في البرنامج الشهير «أراب آيدول» عام 2011.

تزوجت من مدير أعمالها محمد الترك، والد المغنية حلا الترك، التي سبق، وأن شاركت في برنامج «أراب جوت تالنت»، عام 2013.

رزقت دنيا بطمة، في عام 2017، بابنتها الأولى، التي أسمتها غزل.

 

دنيا بطمة دنيا بطمة الفنانة دنيا بطمة الفنانة جوجل السعودية

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