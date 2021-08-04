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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان الحي الكندي بصقر قريش يشكون من إزعاج ورش النقل الثقيل

ورش لإصلاح السيارات
ورش لإصلاح السيارات

أرسل القارئ  حسن شاكر شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود ورش لإصلاح السيارات بجوار منزله.

وقال شاكر في شكواه نعاني نحن سكان منطقة الكندي صقر قريش التابعه لحي البساتين من وجود ورش صيانة سيارات النقل الثقيل أسفل العمارات السكنية والازعاج غير طبيعي حتي بعد منتصف الليل.

نرجو من السادة المسئولين زياره للمنطقة وانقاذ السكان من جحيم الورش ومصادر التلوث والازعاج داخل الكتله السكنية.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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