سكان الحي الكندي بصقر قريش يشكون من إزعاج ورش النقل الثقيل

أرسل القارئ حسن شاكر شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود ورش لإصلاح السيارات بجوار منزله.

وقال شاكر في شكواه نعاني نحن سكان منطقة الكندي صقر قريش التابعه لحي البساتين من وجود ورش صيانة سيارات النقل الثقيل أسفل العمارات السكنية والازعاج غير طبيعي حتي بعد منتصف الليل.

نرجو من السادة المسئولين زياره للمنطقة وانقاذ السكان من جحيم الورش ومصادر التلوث والازعاج داخل الكتله السكنية.



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