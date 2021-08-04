أغلى ما أملك.. أصالة تهدي ابنتها شام رسالة مؤثرة في عيد ميلادها

عبرت الفنانة السورية، أصالة، عن حبها لابنتها شام الذهبي برسالة مؤثرة بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت صورتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وكتبت اصالة لابنتها من خلال صورتها: "هي أغلى ما أملك وهي كلّ نساء الدّنيا مجتمعات ..هي السند والأحنّ والأوفى والأطيب والأغلى هي كلّ عمّري وهي روحي ولا يوجد كلمه تعبّر أو تناسب صاحبة العيد اليوم دنياي وكياني بنت روحي شام ادعوا لها بأيّام حلوه مثلها وبكلّ سنه تحلى وتحقّق كلّ أحلامها ويحفظها ويحفظكم حبايبي الطيبين" .

وأثارت الفنانة أصالة بعد ظهورها بنفس فستان ابنتها شام الذى ارتدته في حفل خطوبتها والذى أقيم منذ فترة قصيرة.

جاء ظهور أصالة بنفس الفستان بعد أن أجرت بعض التعديلات عليه حيث قررت أن تقص أكمامه بالإضافة إلى وضع حزام بنى على خصرها.

وعلقت شام الذهبي ابنة اصالة على الصور التي نشرتها وظهرت خلالها أصالة في حفلها الأخير عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وتحديدا عبر خاصية الدستوري قائلة: “هذا بالفعل ما نفعله.. هذا يسمي بإعادة تدوير الموضة.. نحن فخورون بذلك”.

كما نشرت شام صورة لوالدتها بمفردها، وعلقت عليها: "ولكن هي بالتأكيد ارتدته بطريقة أفضل".

واحتفلت الفنانة أصالة، بتخطي كليب “ذاك الغبي” 100 مليون مشاهدة، عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”.

ونشرت أصالة، مقطع فيديو، عبر حسابها على “تويتر”، الدرع الذهبي لموقع اليوتيوب، وعلقت عليه: "شكرا لمحبتكم الّتي مسحت على روحي وقلبي بشعور طيّب، لأعيش عمري القادمّ أبادلكم الفرح بالفرح، والحب بالحب، معكم وبكم أنا افضل .. ".