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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بتوقيع نيكولا جبران.. لوك جديد للفنانة أصالة في حفلها بأبو ظبي

أصالة
أصالة

حرصت الفنانة أصالة على مشاركة متابعيها على تطبيق انستجرام، جلسة تصوير جديدة لها بالإطلالة التي ظهرت بها مساء الخميس، في حفلها برفقة حسين الجسمي بأبو ظبي. 

جلسة تصوير أصالة 

وظهرت أصالة في الصور بلوك مختلف تماما برز فيه شعرها القصير التي كشفت عنه في مجموعة من منشوراتها على انستجرام مؤخرا، وارتدت فستان سماوي اللون من تصميم صديقها نيكولا جبران. 

وتألقت أصالة في حفلها باتحاد أرينا بجزيرة ياس، وسط ترحيب كبير من النجوم، وغنت بعض أعمالها الشهيرة منها بنت أكابر، سؤال بسيط، ذاك الغبي، وعدد من أغانيها الخليجية الشهيرة. 

أصالة تدعم ياسمين عبد العزيز 

وجهت  الفنانة أصالة ، رسالة مؤثرة  لـ لفنانة ياسمين عبدالعزيز، عقب تعرضها لوعكة صحية و دخولها المستشفي، ونشرت صورة لـ ياسمين عبد العزيز عبر حسابها بموقع  التواصل الاجتماعي  إنستجرام .

وكتبت  أصالة  على الصورة قائلة : بهالعيد أدعوا لإنسانه بتشبه زينة العيد كلّها فرح وإبتسامتها ساعدت ملايين لينتصروا على حزنهم وأوجاعهم .. بعرفها وبقضّي أحلى أوقات معها واكتشفت إنًي بدّي شوفها أكتر وتكون أقرب بسّ تطلع من محنتها بالسّلامه آمين يارب العالمين .. ادعوا لها بهاليوم المبارك تكون مع ولادها وحبايبها بهالعيد".

واحتفلت الفنانة أصالة، مؤخرا بتخطي كليب “ذاك الغبي” 100 مليون مشاهدة، عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”. 

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بتشبه زينة العيد كلها فرح.. أصالة توجه رسالة مؤثرة لـ ياسمين عبدالعزيز

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أصالة و ابنتها يخطفان الأنظار في أحدث ظهور لهما

ونشرت أصالة، مقطع فيديو، عبر حسابها على “تويتر”، لدرع الذهبى لموقع اليوتيوب، وعلقت عليه: “شكرا لمحبتكم الّتي مسحت على روحي وقلبي بشعور طيّب، لأعيش عمري القادمّ أبادلكم الفرح بالفرح، والحب بالحب، معكم وبكم أنا افضل”.

وعلم صدى البلد أن النجمة  أصالة  قررت الإنفصال عن زوجها النائب البرلماني ، بعد زواج لم يستمر لمدة ثلاثة أشهر.

وقرر الثنائي الإنفصال رسميا منذ 3 أسابيع ، بعد أن اتفقا على الطلاق بهدوء وفي سرية تامة خاصة أنهم تجمعهم صداقة طيبة.

جو رعد يؤكد زواج أصالة

كان الفنان ومصفف الشعر اللبناني جو رعد، قد كشف في وقت سابق عن تفاصيل زواج أصالة من نائب برلماني، وإقامة حفل خطبة ابنتها شام الذهبي بمنزل والدتها  في مجموعة من الفيديوهات عبر حساباته على مواقع التواصل.

وقال جو رعد في فيديوهاته، إنه لا يعلم حتى الآن معلومات حول إقامة حفل زفاف لأصالة،في ظل الظروف الحالية، لكنه أكد على أن الزواج تم، مشيرًا إلى أن كل زواج له ظروفه ووقته، وأن صديقته سعيدة وهو الأهم، قائلا:" المهم إنها لقت سعادتها مع النائب البرلماني المصري".

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