عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبراء لـ صدى البلد عن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة: ساهمت في جعل مصر من أسرع الاقتصاديات نموا بالعالم.. وإجراءات الدولة صنعت الفارق رغم تحديات كورونا

اقتصاد مصر
اقتصاد مصر

خبراء لـ صدى البلد عن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة:

  • حنان رمسيس: ساهمت في جعل مصر من أسرع الاقتصاديات نموا على مستوى العالم
  • كريم عادل: ما اتخذته الدولة المصرية من إجراءات صنع الفارق

 

استطاعت الدولة المصرية بناء نموذج ناجح من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وما تبعه من إجراءات، والذي أدى إلى حدوث طفرات في وضع الاقتصاد المصري ومعدلات النمو الخاصة بكل القطاعات.

وقد تسبب تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، في حصول مصر على العديد من الإشادات الدولية التي نتجت عن ثقة المؤسسات الدولة في الاقتصاد المصري، والتي ظهرت بوضوح خلال أزمة فيروس كورونا، حيث استطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو موجهة في الوقت الذي شهد تدهورا كبيرا على مستوى الاقتصاديات العالمية.

وقالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته مصر في نهاية 2016 وتحرير سعر الجنيه مقابل الدولار، ساهم في جعل مصر من أسرع الاقتصاديات نموا على مستوى العالم.

وأضافت حنان رمسيس، في تصريحات لـ “صدى البلد”: “بجانب انتهاج الدولة واهتمامها بالعديد من الملفات كالاعتماد على المنتج المحلي واستبدال السلع المحلية بالسلع  الأجنبية”.

وتابعت: “بالإضافة إلى الاهتمام  بالاكتشافات البترولية غير النفطية وتنمية حصيلتها وارتفاع حصتها في الموازنة العامة للدولة والاهتمام بمشاريع البنية التحتية، وكذلك مشروعات الثروة السمكية”.

وأشادت حنان رمسيس بعودة الاهتمام بالزراعة وجودة الحاصلات الزراعية واستقرار أسعار الصرف المحلية وعدم وجود أسواق موازية لتجارة العملات والدخول في العديد من مشاريع خطط الإعمار في المنطقة وزيادة تحويلات المصريين في الخارج.

ولفتت إلى أن كل هذه العوامل كان مجتمعة كان لها عظيم الأثر في القدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة حتى في ظل جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها الدول حول العالم، إلا أن الغلق الجزئي ساهم في تخفيف حدة الآثار الاقتصادية السلبية، مما يمكن لمصر العودة إلى معدلات النمو المرتفعة، بل إن التوقعات أصبحت أكثر تفاؤلا في استمرار الاقتصاد المصري في أدائه الإيجابي.

وقال كريم عادل الخبير الاقتصادي، إن  اقتصاد الدولة المصرية من أسرع اقتصادات العالم نمواً وفقا لتصريحات صادرة عن صندوق النقد الدولي، تعود إلى العديد من الأسباب على رأسها نجاح سياسات الدولة المصرية في الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا، وإبقاء مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية على توقعاتها الإيجابية للاقتصاد المصري مع ابقاءها على نظرتها الإيجابية المستقرة له.

وأضاف كريم عادل، في تصريحات لـ “صدى البلد”: “بجانب ما اتخذته الدولة المصرية من إجراءات ومبادرات بهدف دعم مختلف القطاعات الاقتصادية الهامة، والذي ساهم بصورة كبيرة في استقرار هذه القطاعات واستمرار قدرتها على التشغيل والإنتاج خلال الأزمة في الوقت الذي تراجعت فيها اقتصادات دول كبرى، وانخفضت التصنيفات الائتمانية لأكثر من ٢٣ دولة خلال عام ٢٠٢٠”.

وتابع: “يضاف إلى ذلك استمرار تنفيذ الدولة المصرية  للمشروعات القومية خلال جائحة كورونا، والتي تضم مناطق تجارية ولوجستية وخدمية، حيث ساهمت هذه المشروعات في تحسن شبكة الطرق والكباري والاتصالات والربط بين مختلف مناطق الجمهورية، وزيادة حجم التشغيل والإنتاج ومن ثم زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع معدل النمو والتوقع بالمزيد من الارتفاع”.

ولفت إلى أن اهتمام الدولة المصرية ودعمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال جائحة كورونا، وعملها الدائم على تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في الدولة المصرية ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة إلى الدولة المصرية ، وهو ما يضيف للاقتصاد المصري.

وتابع: “كما أن نجاح الدولة المصرية في إدارة المجرى الملاحي لقناة السويس، والحفاظ على معدل الإيرادات السابق تحقيقه قبل أزمة كورونا، ساهم في توفير النقد الأجنبي وزيادة الاحتياطي الأجنبي،  وكذلك السياسات النقدية للبنك المركزي المصري التي أكسبت المتعاملين مع الجهاز المصرفي الثقة والاطمئنان، وهو ما انعكس على زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج باعتبارها أحد مصادر الدخل القومي للدولة المصرية”.

الموازنة العامة للدولة صندوق النقد فيروس كورونا الإصلاح الاقتصادى الإقتصاد المصرى برنامج الاصلاح الاقتصادي الاصلاحات الاقتصادية اقتصاد الدولة برنامج الاصلاح المنتج المحلي

ترشيحاتنا

أمريكا تبحث مع السودان الوضع في إثيوبيا.. هذا ما دار بين بلينكن وحمدوك

الصليب الأحمر اللبناني: 21 مصابا في إحياء الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت

خالد الجندي: أطالب بتدريس مادة التواصل الرقمي على طلاب الكليات الدعوية

امتنعوا.. رسالة تحذيرية من الصحة العالمية لـ بعض الدول بشأن لقاحات كورونا

وزير الخارجية البريطاني: يجب محاسبة المسئولين عن كارثة مرفأ بيروت

الكويت تصدر قرارات مهمة بشأن العملية التعليمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من اليوم.. قرار عاجل يخص العمالة الأجنبية في السعودية

الصحة تتسلم شحنات جديدة من لقاحي أسترازينيكا وجونسون أند جونسون الأسبوع المقبل

وفاة عم مروان محسن قبل ساعات من مواجهة الأهلى ودجلة

بعد موافقة الوزير .. مضاعفة المكافآت لـ منتخب اليد بعد إنجاز أولمبياد طوكيو

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. رسالة عاجلة من وزير التعليم للطلاب والأهالي

في ظروف غامضة.. شاب مصري يوثق لحظة انتحاره عبر "تيك توك"

مفاجأة بشأن مصير مروان محسن مع الأهلي

لمدة 15 يوما.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الجو.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لذيذ وشهي .. طريقة عمل الدنش بالعسل والمربى في المنزل

شاهد لحظة ضرب إسرائيل بـ 3 صواريخ من لبنان.. فيديو وصور

في اليوم العالمي لـ البطيخ .. 4 وصفات سحرية أبرزها السلطة والأسياخ

جولة «صدى البلد» داخل وحدات السكن البديل بمثلث ماسبيرو.. صور

فيديو

بالغزل واللمس.. فضيحة أمريكية لحاكم نيويورك بالتحرش

زغاريد الفرح وصراخ الموت .. قصة عروس توفيت بعد زفافها بدقائق

أبهرن الجمهور .. فنانات فقدن وزنهن الزائد بصورة مفاجئة

انحدار الفن .. تصريحات نارية لـ الفنان حسن يوسف

المزيد

ساحة رأي

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

خالد عامر يكتب: نظرة رئاسية للمستقبل

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ