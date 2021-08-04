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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المصائب لا تأتي فرادى.. هجوم من أشرس عدوان على 5 دول

صدى البلد

تواجه بعض البلاد كارثة حقيقية من الحرائق المتوحشة، والتي اتخذت الغابات والمنازل فريسة لها وأسفر عن ذلك مئات الضحايا الذين أصبحوا مشردين الآن، أو فاقدين لأحد أحباءهم، ويزداد الأمر سوءا بانتشار فيروس كورونا ، ومن هذه البلدان :

 

إيطاليا

أعلنت ايطاليا، إجلاء حوالي 800 شخص من منازلهم، بما في ذلك دير للراهبات، بعد اندلاع حريق في محمية بينيتا دانونزيانا الطبيعية التي تبلغ مساحتها 53 هكتارًا (131 فدانًا)، حيث تستمر الحرائق في الانتشار على جبهات مختلفة.

 

و أعلنت إيطاليا ارتفاع العدد اليومي للإصابات الجديدة بكورونا إلى 5057 من 4259.

 

اليونان
 

كافح أكثر من 300 من رجال الإطفاء مع 35 مركبة و 10 طائرات الحريق في منطقة كثيفة الخضرة في سفوح جبل بارنيثا في ضاحية فاريمبومبي.

 

واندلعت حرائق كبيرة في غابات أثينا، مع أسوأ موجة حارة تشهدها اليونان منذ أكثر من 30 عامًا. وتم إجلاء الأطفال من مخيم صيفي وفر سكان القرى المجاورة من منازلهم.

 

وكانت اليونان قد أعلنت أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 12 ألفا و 926 حالة وفاة، بعد تسجيل حالات وفاة يومية.


تركيا
 

تواجه تركيا حرائق هي الأسوأ منذ نحو عقد، حيث دمرت النيران حوالي  95 ألف هكتار منذ يناير الماضي،  مقابل 13516 في المتوسط في هذه الفترة من العام بين 2008 و2020.

 

وتضاعفت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في تركيا إلى أكثر من 9586، وهو أعلى مستوى منذ 19 مايو، وتسجيل 52 حالة وفاة، وسط تحذيرات من وزير الصحة.


لبنان

واندلع حريق هائل بالغابات الشجرية في وداي جهنم بمنطقة عكار شمالي لبنان، لتجدد المخاطر التي واجهتها المنطقة قبل السيطرة على حرائق غابات القبيات في ذات المنطقة، والتي استمرت جهود إطفائها لـ 3 أيام متواصلة على يد وحدات من الجيش اللبناني وطوافات القوات الجوية وعناصر الدفاع المدني إلى جانب طوافات خارجية.

 

وعن كورونا، أعلن مسؤول الاحصاءات في لجنة متابعة فيروس كورونا في لبنان نبيل رزق الله ، أن متحور دلتا شديد العدوى بات يشكل 100% من الإصابات بكورونا في


كندا
 

أعلنت كندا أن 1251 حريق غابات أدت إلى تفحم أكثر من 4500 كيلومتر مربع من الأدغال منذ بدء موسم الحرائق في الأول من أبريل، وتعتبر 36 من هذه الحرائق خطيرة للغاية.

 

وفي وقت سابق، قالت الجمعية الملكية الكندية في تقرير، إن عدد وفيات فيروس كورونا في كندا قد يكون أعلى بمرتين من الحصيلة الرسمية للحكومة.

 

حتى الآن، أبلغ مسؤولو الصحة الكنديون عن 26238 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، على الرغم من أن هذا العدد قد يكون أعلى بين 1 فبراير و28 نوفمبر.

إيطاليا اليونان حرائق كبيرة غابات أثينا تركيا حريق هائل بالغابات موسم الحرائق

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