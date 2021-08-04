محافظ الوادي الجديد: تخفيض القيمة الإيجارية بسوق التمور بالخارجة

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد تخفيض الرسوم الإيجارية بسوق التمور المقام بحي المروة بالخارجة وذلك للتخفيف عن المزارعين والتجار الراغبين في عرض منتجاتهم خلال موسم التمور، والحفاظ علي المظهر الحضاري للمدينة ومنع البيع العشوائي بطرق وشوارع المدينة.

وأوضح الزملوط أنه تم تخفيض القيمة لـ ٥٠ جنيه شهرياَ بدلاً من ١٠٠٠ جنيه ، مشيراً إلى أنه تم تجهيز السوق بباكيات حضارية وإنارة ودورات مياه لخدمة الباعة والرواد.

اقرا ايضا:

وفي ذات السياق شدد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد على سرعة تنفيذ جميع الأعمال والانتهاء من التشطيبات النهائية الخاصة بالمعهد الفني الصحي بمركز الداخلة خلال الشهر الجاري.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمركز الداخلة ، يرافقه السيد نبيل حنفي رئيس المركز، والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

ووجّه الزملوط بوضع خطة زمنية وإعداد تقرير أسبوعي لموقف الأعمال المطلوب تنفيذها لضمان الانتهاء خلال هذا الشهر تمهيداََ لبدء تركيب الأجهزة ودخول المعهد الفني الصحي الخدمة العام الدراسي القادم .