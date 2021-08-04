عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد: تخفيض القيمة الإيجارية بسوق التمور بالخارجة

اثناء الجوله
اثناء الجوله

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد تخفيض الرسوم الإيجارية بسوق التمور المقام بحي المروة بالخارجة وذلك للتخفيف عن المزارعين والتجار الراغبين في عرض منتجاتهم خلال موسم التمور، والحفاظ علي المظهر الحضاري للمدينة ومنع البيع العشوائي بطرق وشوارع المدينة.

وأوضح الزملوط أنه تم تخفيض القيمة لـ ٥٠ جنيه شهرياَ بدلاً من ١٠٠٠ جنيه ، مشيراً إلى أنه تم تجهيز السوق بباكيات حضارية وإنارة ودورات مياه لخدمة الباعة والرواد.

اقرا ايضا:

الوادي الجديد في 24 ساعة .. آخر مستجدات مشروعات "حياة كريمة" بالفرافرة .. والانتهاء من زراعة 34736 فدان ذرة شامية

وفي ذات السياق شدد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد على سرعة تنفيذ جميع الأعمال والانتهاء من التشطيبات النهائية الخاصة بالمعهد الفني الصحي  بمركز الداخلة خلال الشهر الجاري. 

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمركز الداخلة ، يرافقه السيد نبيل حنفي رئيس المركز، والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة. 

ووجّه الزملوط بوضع خطة زمنية وإعداد تقرير أسبوعي لموقف الأعمال المطلوب تنفيذها لضمان الانتهاء خلال هذا الشهر تمهيداََ لبدء تركيب الأجهزة ودخول المعهد الفني الصحي الخدمة العام الدراسي القادم .

الوادى الجديد محافظ الوادي الجديد مشروعات المزارعين الخارجة رسوم الداخلة المظهر الحضاري الإيجارية ايجار

موضوعات متعلقة

أشبه بالأطلال.. مقابر البجوات القبطية في الوادي الجديد تضم 363 مقبره وتحكي قصة خروج بني إسرائيل

ترشيحاتنا

انتحار أم اغتيال؟ شكوك في وفاة مارلين مونرو | كيف وجدوا جثتها؟

النشرة الاقتصادية.. تسليم 1700 سيارة ضمن إحلال المركبات قريبا.. وإنشاء سجل لممارسة نشاط الكفالة بأجر للحصول على تمويل.. بشرى سارة لمرضى مستشفى أبو الريش

السكة الحديد تعلن عن وظائف قيادية.. تفاصيل

أخبار الرياضة.. كيشو يتوج ببرونزية المصارعة.. ومفاجاة لـ مروان محسن مع الاهلي

اخبار التعليم | رسالة من طارق شوقي بشأن نتيجة الثانوية العامة 2021 .. إعلان موعد انطلاق تنسيق الجامعات.. رابط التسجيل باختبارات القدرات وخطوات التقديم

شاهد.. أسطول سوزوكي الياباني موديل 2021 في الامارات.. سعر ومواصفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد موافقة الوزير .. مضاعفة المكافآت لـ منتخب اليد بعد إنجاز أولمبياد طوكيو

وفاة عم مروان محسن قبل ساعات من مواجهة الأهلى ودجلة

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. رسالة عاجلة من وزير التعليم للطلاب والأهالي

في ظروف غامضة.. شاب مصري يوثق لحظة انتحاره عبر "تيك توك"

مفاجأة بشأن مصير مروان محسن مع الأهلي

لمدة 15 يوما.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الجو.. فيديو

رسالة لـ صديقه عن فتاة.. لماذا انتحر اليوتيوبر الشهير في القاهرة؟

السيسي: أيادي مصر ممدودة إلى المجتمع الدولي لدعم لبنان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد لحظة ضرب إسرائيل بـ 3 صواريخ من لبنان.. فيديو وصور

في اليوم العالمي لـ البطيخ .. 4 وصفات سحرية أبرزها السلطة والأسياخ

جولة «صدى البلد» داخل وحدات السكن البديل بمثلث ماسبيرو.. صور

سقوط آبي أحمد يقترب.. "تيجراي" قنبلة موقوتة خارج حسابات ديكتاتور إثيوبيا

فيديو

بالغزل واللمس.. فضيحة أمريكية لحاكم نيويورك بالتحرش

زغاريد الفرح وصراخ الموت .. قصة عروس توفيت بعد زفافها بدقائق

أبهرن الجمهور .. فنانات فقدن وزنهن الزائد بصورة مفاجئة

انحدار الفن .. تصريحات نارية لـ الفنان حسن يوسف

المزيد

ساحة رأي

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ