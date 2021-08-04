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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات تموينية

لمحاربة الغش التجاري.. تحرير 2733 محضرا للأسواق والمخابز في البحيرة

حملات تموينية في
حملات تموينية في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والمحلات العامة والمحال التجارية ومحطات تموين السيارات للتأكد من الإلتزام بالقرارات والقوانين التموينية وتوافر السلع وفقاً للاشتراطات المقررة والإلتزام بإنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان وردع المخالفين .

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في نفس السياق نفذت مديرية التموين بالبحيرة بالتنسيق مع الصحة والطب البيطري ومباحث التموين خلال شهر يوليو  الماضي عن تحرير 2733 محضراً متنوعا عبارة عن الآتي :-

تحرير ١٧١٦ محضرا للمخابز 

- تحرير ١٧١٦ محضرا نتيجة للمرور على المخابز تمثلت فى ( إنتاج خبز ناقص الوزن - وعدم تمكين - عدم الإلتزام بمواعيد التشغيل - تجميع خبز وبطاقات تموينية - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم صرف بونات - توقف عن الإنتاج - كارت ذهبي - عدم نظافة أدوات العجين - عدم وجود ماكينة  عدم وجود سجل زيارات - عدم وجود ميزان - مخبز سياحى بدون ترخيص ).

 

- تحرير ٩٨٨ محضرا نتيجة للمرور على الأسواق عبارة عن ( لحوم مكشوفة - ذبح خارج السلخانة - بدون ترخيص - مجهول المصدر - غير صالح للإستهلاك الآدمي - إنتهاء صلاحية - بيع بأزيد من السعر المقرر - عدم إعلان عن الأسعار - سجلات - غش تجاري - بدون بيانات - تجار تموينيين - أوكازيون - محظور تداوله - أسمدة ومبيدات  - أكياس سوداء - فواتير ) .

 

- تحرير ٢٩ محضرا للمواد البترولية بالمرور على محطات الوقود .

 

- إصدار ٣٤١٣  بطاقة مستجدة و٦٧٠٤بطاقات تالفة وفاقدة.

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