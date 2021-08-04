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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل كتابة كلمات الأغاني حرام؟ .. شاهد رد أمين الفتوى

هل كلمات الاغاني
هل كلمات الاغاني حرام

هل كتابة كلمات الأغاني حرام .. سؤال ورد للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، إن الكلمات حلالها حلال وحرامها حرام، لو كلمة مهذبة حلال كلمة لاتتنافى مع القيم حرام.

هل الأغاني حرام
أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على سؤال يشغل بال الكثير وهو "هل الغناء حلال أم حرام؟|.

وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية سي بي سي، في رده على سؤال "هل الغناء حلال أم حرام؟ إن الغناء كلام قد يكون فيه سب لله ورسوله وقد يكون أمرا للمنكر ونهيا عن المعروف، فما يحمله الكلام وما يتضمنه هو الذي يحكم عليه بالحلال أو الحرام.

هل الأغاني حرام

وأضاف، في رده على سؤال  "هل الغناء حلال أم حرام؟، أن عبد الحليم حافظ قال في إحدى أغانيه "قدر أحمق خطاه سحقت هامتي خطاه" منوها بأن القدر ليس أحمق، فاعترضنا عليه وتم تعديل الأغنية، منوها بأنه لو كان حيا لعدل الأغنية كما فعل في بعض أغانيه.

وأشار إلى أن أم كلثوم غنت "ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء".

حكم أغاني الأطفال والكرتون
سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأجاب "شلبي"، قائلًا: إن الغناء كلام، فما لم يترتب عليه أمور محرمة ولم يصاحبه منكر كشرب خمور أو ما شابه ذلك فهو جائز.

وأكد شلبي أن الأصل في الغناء الجواز إلا إذا دعا إلى فحشاء، فيصبح في تلك الحالة حرام، فإذا لم يجتمع مع هذه الأشياء ولم يدع إلى فحشاء أو منكر فجائز الاستماع إليه ولا حرج فيه.

حكم سماع الأغاني
قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأغاني من حيث الكلمات، حكمها كالشعر؛ حسنه حسن وقبيحه قبيح، منوهًا بأنه في حكم سماع الأغاني فإن كلمات الأغاني إذا كانت مستساغة ولا تخالف الشرع أو تدعو لإثارة الفواحش أو إلى تعد على حدود الله، فإن الغناء في هذه الحالة من حيث الكلمات؛ جائز.

وأوضح «وسام»في إجابته عن سؤال: «ما حكم سماع الأغاني ؟ »، أن من الشعر ما فيه نصرة للإسلام كمدح الحبيب والصحابة وآل البيت، مؤكدًا أن هذا الحكم يختلف عن الهيئة التي يظهر فيها المغني أو المغنية أثناء سرده للكلمات، بما يكون فيه من العٌري وكشف العورات التي أمر الله بسترها.

 

https://fb.watch/7avA60l0sn/

الأغاني حرام علي جمعة هل الغناء حلال أم حرام حكم أغاني الأطفال والكرتون حكم سماع الاغاني

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