أفلام وثائقية وورش وعروض فنية بقصر ثقافة المنيا

فى إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة د.إيناس عبد الدايم لزيادة الوعى الثقافى والفكرى، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى، حيث نظم قصر ثقافة المنيا ورشة فنية رسم وتلوين نباتات وورود على مدار يومين بقسم الفنون التشكيلية، وقدم قصرثقافة مغاغة عرض لفيلم "مستقبل مشرق" وهو فيلم وثائقي يوضح إنجازات الدولة المصرية خلال السنوات الماضية وعمليات التنمية التي تحدث في سيناء، من إنتاج الشئون المعنوية، بجانب فيلم لسينما الأطفال رسوم متحركة بعنوان "إشارة مرور"، كما قدم بيت ثقافة سمالوط فقرة مبدع وناقد ومناقشة لبعض الشعراء والكتاب لعشم الشيمي، ونظم قصر ثقافة ملوى ورشة فنية لتعليم الرسم بألوان الخشب.

أعد بيت ثقافة ديرمواس محاضرة بعنوان "الأسرة ومخاطر وسائل التواصل الإجتماعي" حاضرها حماده عبد الرحمن، تناول خلالها التعريف بوسائل التواصل الإجتماعي وأثارها الايجابية على الفرد والمجتمع مع استعراض أثارها السلبية على الاسرة وخلق نوع من العزلة بين أفرادها وأثر ذلك على المجتمع، كذلك أثرها في تكوين وتشكيل الفكر والوعي القيم الاجتماعية والاخلاق، فيما قدمت مكتبة الشيخ مسعود ورشة حكى للأطفال بعنوان "تاريخ بلدى"، ونظم بيت ثقافة العدوة ورشة فنية "قص ولصق" بعنوان "لا للإرهاب".

قدمت فرقة ملوى للفنون الشعبية تبلوهات غنائية راقصة تدريب محمد شحاتة، تصميم رقصات وإستعراضات أسامة عبد الله، كما قدم كورال أطفال قصرثقافة المنيا عرض فنى وكوكتيل من الأغانى، بجانب فقرة فنية بعنوان "الجيل الصاعد" غناء ندي محمد، فاطمة أحمد، ابراهيم أدهم ،أريج أحمد، هدي محمد، الفرقة بقيادة المايسترو عصام الشاذلي.