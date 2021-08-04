أحمد موسى يهنئ كيشو لحصوله على البرونزية

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يقدم التهانى لـ البطل محمد إبراهيم كيشو، الذى تغلب على بطل روسيا وحقق البرونزية الثالثة لمصر فى أولمبياد طوكيو.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن : " مبروك ليك ولمصر ولكل محبي مصر.. مبروك يا ابن مصر يا بطل".

أقيمت اليوم الأربعاء باقي منافسات دورة الألعاب الأولمبية، والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 8 أغسطس المقبل.

ونستعرض إليكم خلال السطور التالية نتائج اليوم الخاصة بالبعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.

المصارعة

توج محمد إبراهيم كيشو بالميدالية البرونزية الثالثة لمصر بأولمبياد طوكيو في منافسات وزن 67 كجم، وذلك بعد الفوز على بطل روسيا بنتيجة 1/1، حيث أحرز كيشو النقطة عن طريق اللعب الفني، في المقابل أحرز البطل الروسي النقطة عن طريق الإنذار.

فشل محمد مصطفي في حصد برونزية منافسات وزن 87 كجم، وذلك بعد الخسارة أمام بطل ألمانيا بنتيجة 7/1؛ ليحتل المركز الخامس في منافسات وزن 87 كجم.

ألعاب القوى

إحتل إيهاب عبد الرحمن المركز ال 13 في منافسات رمي الرمح محققاً مسافة قدرها 81,92 متر.

الكانوي والكياك

تأهل مؤمن مهران إلى الدور ربع النهائي في منافسات فردي الكياك للرجال 200 متر، محققاً زمنا قدره 38,85 ثانية، قبل أن يحتل المركز الرابع في دور ال 8 بزمن قدره 37:836 ثانية.

تأهلت سما فاروق إلى الدور ربع النهائي في منافسات فردي الكانوي للسيدات 500 متر، بعد إحتلالها المركز السابع بزمن 2:13,007 دقيقة، قبل أن تحتل المركز الخامس في دور ال 8 بزمن قدره 2:06,033 دقيقة.

الغطس

احتلت مها عبد السلام المركز ال 20 في تصفيات الغطس منصة ثابتة 10 متر، محققةً 275 نقطة.

الفروسية

أنهى محمد طاهر زيادة منافسته في نهائي الفروسية ب 8 أخطاء بزمن 86,63 ثانية، ويفقد فرصة المنافسة على ميدالية.

أنهى نائل نصار منافسته في نهائي الفروسية ب 3 أخطاء بزمن 89,63 ثانية، ويفقد فرصة المنافسة على ميدالية.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبا و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتا السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعبا ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبا ولاعبة.