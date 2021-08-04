محاربة سرطان: طلبت من السيدات هذا الأمر وتفاجأت برد الفعل

قالت أشجان نبيل، إحدى محاربات السرطان واستشارى التطوير المجتمعي، إن أسرتها فوجئت وخاصة والدتها بظهورها إعلاميا دون وضع شعر مستعار "باروكة شعر"، خاصة بعد تساقط شعرها بسبب كيماوى السرطان.



وأوضحت أشجان نبيل، خلال استضافتها مع الإعلامية سلوى عثمان ببرنامج ”ست الكل” المذاع عبر فضائية “صدى البلد2”، أن هناك حملة شُنت ضدها من رواد السوشيال ميديا بموقع " تويتر" خاصة بعد مطالبتها للسيدات المصابات بالسرطان الظهور إعلاميا دون وضع شعر مستعار "باروكة".



وأكدت " أشجان نبيل " أنه على الرغم من الحملات التى هاجمتها على منصات التواصل الاجتماعي إلا أنها قابلت بعض الردود الإيجابية الداعمة لموقفها من مواجهة المرض واستقباله بكل ثبات وارادة حديدية .

يذكر أن الأبحاث تؤكد أهمية الأكل الصحي من خلال البحث في مكونات غذائية محددة على الرغم من أن العلاقة بين النظام الغذائي والوفيات الناجمة عن جميع الأسباب معقدة ، إلا أن بعض العناصر ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض مزمنة ، مثل السرطان وفقا لدراسة نشرت في مجلة الطب الطبيعي ، فإن الجوز يندرج في هذه الفئة.

ظهرت إحدى النتائج الرئيسية من دراسة اتبعت عادات الأكل لـ 7216 فردًا تم تقييم استهلاك الجوز للمشاركين في بداية الدراسة باستخدام استبيان تردد الغذاء شبه الكلي المكون من 137 عنصرًا والذي تم إجراؤه في مقابلات وجهاً لوجه من قبل أخصائيي التغذية.

تم الحصول على معلومات عن تناول الجوز المبلغ عنه ذاتيًا بشكل عام وتناول الجوز على وجه التحديد.

أبلغ المشاركون عن تواتر وكمية استهلاك الجوز (وخاصة الجوز) لغرض هذه الدراسة ، تم اعتبار 28 جرامًا من المكسرات بمثابة حصة واحدة.