الإسكندرية في 24 ساعة.. حملات مكبرة .. ورئيس حي المنتزه تكشف حقيقة حدوث ميل جديد بـ عقار الفلكي

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، مديرية التموين بالإسكندرية وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بتشديد الحملات الرقابية على الاسواق والمخابز والمحال وضبط السلع الفاسدة ومجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية حتى لا تضر بصحة المواطن السكندري.

كما شدد المحافظ على الاستمرار في شن حملات على السواق والمحال وعدم السماح بالتلاعب بصحة وارواح المواطنين أو استغلالهم باي شكل من الاشكال.

وبناء على توجيهات المحافظ؛ شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية برئاسة محمد سعد مدير المديرية، العديد من الحملات الرقابية التي استهدفت جميع احياء الاسكندرية علي مدار الشهر والتي اسفرت عن تحرير 1804 محضر.

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وأوضح سعد أن إجمالي المحاضر التي تم تحريرها للحد من المخالفات التموينية في مخابز الاسكندرية بلغ 828 محضرا متنوعا ، مشيرا إلى أن عدد المحاضر التي تم تحريرها خلال الحملات على المخابز لعدم نظافة أدوات العجن بلغت 136 محضرا.

كما بلغت عدد المحاضر التي تم تحريرها لتوقف المخابز عن العمل دون اذن مسبق خلال الشهر الماضي 74محضرا وبلغ عدد المحاضر التي تم تحريرها للغش في الميزان محضرين.

وأشار مدير مديرية التموين انه تم تحرير 976 محضرا أثناء الحملات الرقابية على الاسواق ومحطات البوتاجاز والمحال التجارية، لافتا إلى أنه تم تحرير 31 محضرا لبيع السلع بأزيد من السعر المقرر ، كما تم تحرير 355 محضر للمحال والاسواق لعدم الاعلان عن سعر السلع، وتم تحرير 429 محضرا لعدم وجود شهادات صحية بالمحال، و 13 محضرا لبيع بضائع مجهولة المصدر، و41 محضرا لاستخدام الأوراق المطبوعة في تغليف المواد الغذائية، كما تم تحرير 7 محاضر غش تجاري.

وتتوالي الحملات الرقابية علي الأسواق والمحال لردع المخالفين، والقضاء علي كل ما يتسبب في ضرر الصحة العامة للمواطنين.

وفي سياق منفصل، كشفت المهندسة جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، شرق الإسكندرية، عن حقيقة المنشورات المتداولة ي عدد من مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكترونية بشأن حدوث ميل جديد لأحد العقارات "برج الزهراء" الكائن في شارع ٩ المتفرع من شارع ١٦ الإصلاح منطقة الفلكي السيوف بحي المنتزه أول.

وأوضحت المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزه أول، شرق الإسكندرية، أن العقار المذكور سبق وقام ملاكه بتخفيف الأحمال به منذ عام 2011 نظراً لحدوث ميل به وذلك بعدد ٢ دور ليصبح بوضعه الحالي المكون من دور أرضي و١١ دورا علويا.

وأكدت رئيس حي المنتزه أول أنه منذ أسبوعين وتمت استجابة فورية لشكاوي عدد من المواطنين وتم نزول لجنة المنشآت الآيلة للسقوط من الحي لمعاينة العقار حيث أوصت اللجنة بضرورة قيام مالك العقار بتقديم تقرير من كلية الهندسة بحالة العقار الإنشائية ودراسة الأساسات ورصد الميل وتوضيح التوصيات الفنية اللازمة للعقار.

كما أوصت اللجنة بإخطار جميع قاطني العقار بإخلائه، وعلي الفور تم إخطار قسم منتزه ثالث لإخطار السكان بالإخلاء الفوري دون الممتلكات، لحين انتهاء مالك العقار من تنفيذ التوصيات الهندسية المطلوبة منه وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين.