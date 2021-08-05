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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان العمرانية يشكون من تحويل المنطقة إلى مقلبة قمامة بعد انتهاء سوق الثلاثاء

صدى البلد

 


ارسل القارئ  محمد فاروق شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود سوق بجوار منزله.

وقال فاروق في شكواه نعاني نحن سكان  شارع عدوي سليم بحي  العمرانيه حيث يتحول الشارع الي مزبله وبقايا سمك  ويقايا فراخ  بالإضافة إلى انتشار القمامة والكلاب الضالة التي تنبح طول الوقت.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة ونقل سوق الثلاثاء من المنطقة.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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