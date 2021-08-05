سكان العمرانية يشكون من تحويل المنطقة إلى مقلبة قمامة بعد انتهاء سوق الثلاثاء



ارسل القارئ محمد فاروق شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود سوق بجوار منزله.

وقال فاروق في شكواه نعاني نحن سكان شارع عدوي سليم بحي العمرانيه حيث يتحول الشارع الي مزبله وبقايا سمك ويقايا فراخ بالإضافة إلى انتشار القمامة والكلاب الضالة التي تنبح طول الوقت.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة ونقل سوق الثلاثاء من المنطقة.



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