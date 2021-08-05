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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب ترتفع مع بيانات اقتصادية أمريكية

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف عند تسوية تعاملات اليوم ، بعد بيانات اقتصادية أمريكية ومع ترقب آفاق السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات “إيه دي بي” أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 330 ألف وظيفة في شهر يوليو الماضي، ما جاء أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى إضافة 680 ألف وظيفة.

في حين ارتفع نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة لمستوى قياسي جديد عند 64.1 نقطة في الشهر الماضي مقابل 60.1 نقطة في يونيو السابق له، بحسب مؤشر مديري المشتريات الخدمي الخاص بمعهد الإمدادات.


وعلى جانب آخر، قال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “ريتشارد كلاريدا” إن البنك من المرجح أن يبدأ في رفع معدلات الفائدة في عام 2023 بعد تحقيق أهدافه الاقتصادية بحلول نهاية العام المقبل.

وعند التسوية، صعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة تقل عن 0.1% أو 40 سنتًا ليصل إلى 1814.50 دولار للأوقية.

وفي هذه الأثناء، ارتفع مؤشر الدولار الذي يرصد أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.2% عند 92.257 نقطة في الساعة 8:59 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القطاع الخاص الاقتصاد أسعار الذهب قطاع الخدمات الاحتياطي الفيدرالي

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