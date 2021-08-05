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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة يعلن إزالة عزبة أبو قرن العشوائية.. شاهد

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال الجولة

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال إزالة منطقة عزبة أبو قرن العشوائية  بحى مصر القديمة باعتبارها من أكبر وأصعب المناطق العشوائية، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإزالتها ونقل سكانها لمساكن حضارية فى إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات .

وأوضح محافظ القاهرة انه سيجري نقل 4050 أسرة لمساكن ادمية مجهزة بكافة المستلزمات بمشروع “معا” بحي السلام ،كما سيتم ازالة 1250 عقارا بالمنطقة تمهيدا لتطويرها.

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من جانبها أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن عدد الاسر التى تم نقلها من عزبة ابو قرن العشوائية بحي مصر القديمة وتسكينها  وصل بالوحدات الجديدة المجهزة بمشروع معا بالسلام إلى 51 أسرة ووصل اجمالى العقارات التى تم الانتهاء منها ٤١ عقارا تتضمن   ١٥عقارا تم هدمها  هدما كليا   و 26عقارا تم اخلائها تمهيدا لتنفيذ  هدمها من اجمالي 1250 عقارا بالمنطقة.


و وجهت نائب المحافظ   باستمرار الاعمال  دون توقف  فى إطار تنفيذ الخطة الكاملة للتطوير بتوجيهات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إزالة المناطق غير الآمنة، ونقل الأهالى للمناطق السكنية الجديدة، مع التشديد على عدم عودة المظاهر العشوائية مرة أخرى، حيث تسعى جاهدة    نائب المحافظ فى المضى قدما فى كل ما ينتج عنه الارتقاء بمستوى معيشة المواطن ،لتوفير حياة كريمة له  وسكن راقى بمجتمع متحضر ومتوفر به كافة الخدمات المجتمعية والمقدمة بشكل حضارى يليق به،و تأكيداعلى  توجيهات  القيادة السياسية بشأن الارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطن المصرى ليتمتع بمجتمع امن و ليحيا حياة راقية   وبعيدا عن العشوائيات الخطرة التى حكمت ظروفه الاجتماعية بأن يعيش ويحيا بداخلها ودون اختيار منه وتحقيقا ايضا  للشعار الذى وضعته القيادة السياسبةوالذى  يعمل الجميع من خلاله وفى نطاقه  وهو بناء الانسان قبل المكان.

واقيمت تلك المناطق  بالجهود الذاتية سواء على أراضى حائزيها أو على أراضى الدولة بدون تراخيص رسمية، ولذا فهى تفتقر إلى الخدمات والمرافق الأساسية التى قد تمتنع الجهات الرسمية عن توفيرها، نظراً لعدم قانونية هذه الوحدات ووقوعها خارج الحيز العمرانى.

جولة محافظ القاهرة
جولة محافظ القاهرة
محافظ القاهرة في عزبة أبو قرن
محافظ القاهرة في عزبة أبو قرن
محافظ القاهرة في عزبة أبو قرن العشوائية
محافظ القاهرة في عزبة أبو قرن العشوائية
جولة محافظ القاهرة في عزبة أبو قرن العشوائية
جولة محافظ القاهرة في عزبة أبو قرن العشوائية

محافظ القاهرة في عزبة أبو قرن العشوائية
محافظ القاهرة في عزبة أبو قرن العشوائية
جولة محافظ القاهرة في عزبة أبو قرن العشوائية
جولة محافظ القاهرة في عزبة أبو قرن العشوائية
محافظ القاهرة في عزبة أبو قرن العشوائية
محافظ القاهرة في عزبة أبو قرن العشوائية
القاهرة منطقة عزبة أبو قرن عزبة أبو قرن العشوائية مصر القديمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشروع معا

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