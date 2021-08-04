محافظ القاهرة يتفقد إزالة تعارضات توسعة محور عدلي منصور بحي النزهة

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال إزالة تعارضات توسعة محور عدلى منصور بحى النزهة من جهة امتداده أسفل كوبرى الحرفيين فى اتجاه محور المستشار عدلى منصور والذى تنفذه أجهزة الدولة بمنطقة شرق القاهرة.

يأتي ذلك ضمن خطة تطوير الطرق وفتح شرايين جديدة بالقاهرة الكبرى وحل الأزمات المرورية وتوفير الوقت، والحفاظ على البيئة ومن المنتظر أن يحدث المحور بعد انتهائه انفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بهذه المناطق .



رافق المحافظ فى جولته م. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية واللواء خالد عقل رئيس حى النزهة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .