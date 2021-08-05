ميدو يكشف سر فوز الأهلى الصعب على وادى دجلة

أكد النجم أحمد حسام ميدو٬ أن فوز الأهلى على وادى دجلة مهم للغاية للمنافسة بقوة على بطولة الدوري هذا الموسم فى ظل القوة التى يتمتع بها الفريق.



وقال ميدو فى تصريحات لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "وادي دجلة كان الأفضل فى المباراة من حيث الاستحواذ والسيطرة ولكن مع الإصابات تراجع مستوي اللاعبين ودخل الأهلى فى المباراة ونجح فى فرض سيطرته وخطف الفوز".



وأضاف: "قيمة موسيماني كمدير فني مميز ظهرت فى الشوط الثاني فى التغييرات ووادي دجلة انهار من الناحية النفسية بعد تسجيل الأهلى الهدف الثاني".



وأشار إلى ان كرة القدم تحتاج إلى التطوير مثلما يحدث فى كرة اليد وذلك من أجل تحقيق إنجازات خلال السنوات القادمة.



وتابع "نحتاج إلى تطوير المسابقات المحلية فى كرة القدم إلى جانب تأسيس الشباب ويجب أن مسؤولي كرة القدم عدم التفكير فى أنفسهم فقط بل مصلحة الكرة المصرية" ، وأضاف: "أهم شييء فى التطوير هو البداية بالشباب والناشئين لإعداد جيل مميز من خلال أسس وخطط يتم وضعها".



وعلى جانب أخر ، أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق المطلوب في مباراة الدوري الممتاز أمام وادي دجلة وتصدر قمة المسابقة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة صعبة في مشوار البطولة.

وأوضح أن الجهاز الفني حرص على منح التعليمات للفريق بشكل مستمر، واللاعبين كان لديهم فاعلية أسهمت في تسجيل الأهداف خاصة في الشوط الثاني، مشيرًا إلى أنه يحترم فريق وادي دجلة رغم أن خط دفاعه كان يعاني من المشكلات.

وأشار إلى أن المنافس قدم مباراة قوية وطريقة لعبه وفلسفته في الملعب تخلق متاعب للمنافس، وهو سبب إهدار الفرص في الشوط الأول.

وأكمل: «لن أقول إن التغييرات كانت السبب وراء تسجيل الأهداف، لكن اللاعبين نجحوا في استغلال الفرص، وبالفعل هناك ضغوط شديدة، وهذا الأمر طبيعي في لعبة كرة القدم».

وأشار موسيماني إلى أن كل لاعب يمتلك الطموح في تسجيل الأهداف والجميع يقدم أداءً مميزًا، وهذا هو المهم، وأنه كمدير فني يعمل على تهدئة اللاعبين، واستقبال الفريق لهدف لا يتحمله لاعب بعينه وإنما يكون نتيجة خطأ مشترك.

وأكد أن الأهلي تصدر الدوري وهو أمر مهم، وعند الفوز بالبطولات لن يتوقف أحد عند بعض الأخطاء التي تقع في أي مباراة.