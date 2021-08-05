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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض فيلم للإيجار في نادي السينما الأفريقية | تفاصيل

فيلم للايجار
فيلم للايجار

يعرض نادي السينما الأفريقية بسينما الهناجر السبت 7 أغسطس في تمام الساعة السابعة مساءً، فيلم “للإيجار” الحاصل على جائزة أفضل ممثل بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية للدورة العاشرة مارس 2021. 

 

فيلم “للإيجار” سيناريو وإخراج إسلام بلال، بطولة خالد الصاوي، محمد سلام، شيري عادل، ياسر الطوبجي، عصام السقا، هايدي رفعت، أشرف مهدي، إنتاج محمد دياسطى، محمد الحمادي، تصوير رامي سالم. 

 

وتدور أحداث فيلم “للإيجار” حول خالد الذي يتم انتدابه من قبل العمل لفرع الإسكندرية لمدة شهر عوضاً عن موظف قام الانتحار في ظروف غامضة إلى أن يعين موظفا آخر بدلا منه، ليسكن مع مختار عبد الحى في شقته "قبطان بحري متقاعد" يعيش بمفرده في الشقة التي تطل على البحر، ليدخل خالد في رحلة مليئة بالمواقف والغموض فيما يخص حياة مختار والشقة التي يسكن بها وكذلك معرفة سبب قدوم الموظف الذى اتى مكانه في العمل على الانتحار. 

 

ويعقب الفيلم ندوة بحضور المخرج إسلام بلال وبعض أبطال الفيلم. 

 

كما يعرض الفيلم بنادي السينما الأفريقية بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية يوم السبت 15 أغسطس الساعة السابعة مساءً، ويعقب الفيلم ندوة. 

 

وكانت الشركة المنتجة للعمل طرحت البوستر الدعائي للفيلم، والذي تصدره كل من خالد الصاوي ومحمد سلام وشيري عادل، في إطار تشويقي، حيث اقتصر على صورتهما وبجانبهما كلمة للإيجار وهو ما مفهوم وطبيعة قصة العمل الكوميدي.

 

جدير بالذكر أن فيلم للإيجار هو ثالث أعمال شركة بيرد آي السينمائية بعد أن قامت من قبل بإنتاج فيلمي "لا تراجع ولا استسلام" للنجم أحمد مكي و فيلم "سيما علي بابا" لمكي أيضًا عام 2011، ويعد هذا العمل شراكة بين المنتج و المخرج الكويتي محمد الحمادي بجانب المنتج محمد دياسطي.

 

عرض فيلم للإيجار بمهرجان الأقصر

وعرض الفيلم لأول مرة فى المسابقة الرسمية بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته السابقة، بحضور جمهور مدينة الأقصر، وعدد من النقاد والدكتور خالد عبد الجليل رئيس جهاز الرقابة ومستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، وحضر من صناع الفيلم بطله النجم الشاب محمد سلام ومخرجه ومؤلفه إسلام بلال، وعدد من ضيوف العمل.

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