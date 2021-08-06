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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أغلى قلم في مصر.. ربع مليون جنيه فاتورة صفعة على الوجه في سيناء.. ماذا حدث؟

جلسات قضاء عرفي في
جلسات قضاء عرفي في سيناء

مازال القضاء العرفي  في  شبه جزيرة سيناء، يمثل إيقاع حياة بين المواطنين للحد من التجاوزات والمشكلات وكذلك النزاعات بين الأفراد التي تنتمي الي عائلات وقبائل لها تاريخ ، وقد حكم القضاء العرفي  في شمال سيناء    مؤخرا في قضية  ضرب،  بتغريم  شاب  من احدي عائلات العريش بدفع غرامة مالية قدرها  360 الف جنية ، لقيامه بضرب مدرس  من رفح علي وجهه في موقف اتوبيسات بمدينة العريش.

وأكد كبير عائلة " المدرس" والذي   ينتمي الي احدي عائلات مدينة رفح الذين تركوا منازلهم للاقامة في العريش ،بسبب الحرب علي الارهاب :" ندين ونستنكر الفعل المشين الذي قام به الشاب  ضد المدرس ، مؤكدا بأن الرجل لا يضرب الرجل ، إلا في حالة التعدي علي المال اوالأرض اوالعرض، وهذا لم يحدث".
 

كما أنه تعدي علي مدرس مهمته تربية الأجيال ،في مكان عام يجمع اعداد كبيرة من المواطنين.

وقد جاء حكم  القاضي العرفي كما يلي :  مبلغ 110 الف جنية مقابل عدم الالتزام أسرة السائق بالرد علي أسرة المدرس طوال 11يوما ، و تم قياس عملية الضرب علي الوجه ب 250 ألف جنية ،  الي جانب قيام  المدرس بتوجبه ضربة مماثلة للسائق ، أمام الحضور ، إلا أن المدرس صفح وسامح  ، حيث نال تقدير الحضور جميعا.

وقد تنازلت عائلة  المدرس  عن 100 ألف جنية  لوجه الله وللرسول ، و 160 ألف جنية اخري  جاهة "تقدير "  لمن  حضر من العائلة التي ينتمي إليها  السائق ، وباقي الحضور من، عائلات العريش١٠٠ الف جنيه .

بينما تبقي 100الف جنية  في وجه الكفيل الذي ابدي استعداده بدفع قيمة الحق في حالة عدم التزام اسرة السائق بدفع المبلغ   وذلك بإن يقوم السائق المعتدي  برفع راية بيضاء في المكان الذي وقع فيه  الإعتداء "موقف الاتوبيسات "  مقابل   التسامح والتنازل عن باقي الحق وهو 100الف جنية .

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القضاء العرفي يغرم ضرب سيناء

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